إخلاء سبيل شخص ونجله بعد التعهد بعدم التعرض لممرضة واقعة النقاب فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

أخلت نيابة قسم شرطة أبوتيج سبيل شخص ونجله المتهمين بالتعدى على ممرضة أبوتيج بالضرب وإجبارها على ارتداء النقاب بعد تعهدهم بعدم التعرض لها وتدخل وسطاء الخير للصلح بينهما.

وكان اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى اخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة أبوتيج يفيد قيام "تهانى.خ.ع" 33 سنة ممرضة بمستشفى أبوتيج المركزى بتحرير محضر ضد كل من "حسنى.م" ونجله""عبد الرازق.ح" بعد التعدى بالضرب فى الشارع بمنطفة الساحة الشعبية بأبوتيج بدعوى عدم ارتدائها النقاب على حد قول المبلغة، وحررت المجنى عليها المحضر رقم 285 جنح قسم شرطة أبوتيج مركز أسيوط وأرفقته بتقرير طبى أول بمستشفى أبوتيج المركزى.