4 أطعمة تساعدك على التخلص من مشكلة رنين الأذنين أهمها الثوم

كتبت نهى طارق

وفقا للأكاديمية الأمريكية للطب الأذن والحنجرة فإن رنين الأذنين حالة شائعة بين الأشخاص وهو أمر مزعج، قد تأتى وتذهب سريعاً أو قد تستمر لبعض الوقت، وقد تحدث فى أحد الأذنين أو كلتا الأذنين.

تحدث هذه الحالة بسبب العديد من المشاكل أهمها إصابة الشخص بخراج الأسنان أو قد يكون بسبب مشاكل فى الأذن الداخلية أو بسبب التعرض المستمر لأصوات عالية.

وتقول الدراسات إن النظام الغذائى قد يساعد بشكل كبير على الحد من هذه المشكلة فالأطعمة التى تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع والاتهابات يمكن أن تكون مفيدة جدا فى هذه الحالة.

هناك بعض الأطعمة التى عرضها موقع Step to Health والتى تساعد على الحد من هذه المشكلة أهمها:

1- الأناناس

الأناناس من أفضل الفواكه المضادة للالتهابات فهى تحتوى على إنزيم البروميلين فهو يساعد على تخفيف الآلام المرتبطة بالتهاب الأوتار والالتواء، وإصابات العضلات والتهاب الحلق والأذنين.

2- الثوم والبصل

البصل والثوم يساعدان على الحد من وجودة العدوى وتخفف من مشكلة رنين الأذنين، كما أن بهما خصائص مضادة للبكتيريا ومضاد للفطريات التى تساعد أيضا على تعزيز جهاز المناعة.

3- التوت البرى

أن اتباع نظام غذائى منخفض الصوديوم يقلل من ضغط الدم الأمر الذى يساعد على الحد من مشكلة رنين الأذنين.

فالتوت البرى فاكهة غنية بالمواد المضادة للأكسدة لا تحتوى على الصوديوم، كما أن به ونسبة عالية من البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم كل من هذه المواد الغذائية تساعد على تقليل الالتهاب وتخفيف الألم.

4- شاى البابونج

تناول كوب من شاى البابونج قبل النوم بساعة يساعد بشكل كبير على التخلص من مشكلة رنين الأذنين.

وأشارت العديد من الدراسات إلى أن الاستحمام بالماء الساخن وممارسة اليوجا وبعض التمارين الرياضية أمور تساعد على الحد من هذه المشكلة.