دراسة: الذرة الزرقاء تساعد على الحد من مشاكل التمثيل الغذائى

كتبت نهى طارق

أظهرت نتائج دراسة جديدة أن تناول الذرة الزرقاء قد يساعد على الحد من مشكلة متلازمة التمثيل الغذائى أو فيما يعرف بمقاومة الجسم للأنسولين، ونشرت هذه النتائج فى المجلة الطبية للأغذية، وقد أجرى هذه الدراسة مجموعة من الباحثين بجامعة فيراكروز فى المكسيك على الفئران، فوجدوا أن هذه الفئران انخفضت لديها الدهون خاصة عند منطقة البطن بعد أن تناولوا الذرة الزرقاء.

وأكد الباحثون أن تناول هذه الذرة ساعد على تحسين ضغط الدم الانقباضى عند تقليل البروتين الدهنى الكولسترول والدهون الثلاثية، وعرفوا متلازمة التمثيل الغذائى بأنها عبارة عن مجموعة من العوامل الخطر الذى يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بعدد من الأمراض أهمها أمراض القلب والسكرى والسكتة الدماغية، وتشمل هذه العوامل دهون البطن وانخفاض الكوليسترول الجيد وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر فى الدم، يقول الباحثون إن الشخص يجب أن يكون لديه اثنان على الأقل من هذه الأعراض حتى يتم تشخيص الحالة بالإصابة بهذه المتلازمة.

ويقول الباحثون إن المعهد الوطنى للقلب والرئة والدم يوصى باتباع نظام غذائى يحتوى على الفواكه والخضروات والأسماك والدواجن والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والبقوليات حتى لا يتعرض للإصابة بهذه العوامل، كما أشارت الدراسة إلى أن هذه الذرة غنية باليسين والحديد والزنك وهذه المركبات لها خصائص مضادة للأكسدة التى يمكن أن تساعد على الحماية ضد السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكرى.

للوصول إلى هذه النتائج أطعم الباحثون الفئران أطعمة غنية بالسكر والكوليسترول لمدة 12 أسبوعا حتى يصابوا بهذه المتلازمة، وبعد هذه المدة قسم الباحثون الفئران إلى أربعة مجموعات واحدة منهم اتبعت نظام غذائى به نسبة سكريات عالية والمجموعة الثانية اتبعت نظام غذائى به نسبة الكوليسترول مرتفعة أما المجموعة اتبعت نظام غذائى به نسبة كوليسترول وسكريات عالية أما المجموعة الرابعة اتبعت نظام غذائى به نسبة كوليسترول وسكريات عالية بالإضافة إلى الذرة الزرقاء.

ووجد الباحثون فى النهاية أن المجموعات التى لم تتناول الذرة الزرقاء شهدت زيادة فى الوزن خاصة عند منطقة البطن أما المجموعة التى تناولت الذرة الزرقاء زادت لديهم نسبة الكوليسترول الجيدة، كما انخفض لديهم معدلات ضغط الدم الانقباضى ومستويات الدهون الثلاثية فى الدم.