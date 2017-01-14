بطل الماراثون الدولى: أشكر شعب الأقصر على استقباله وتشجيعه

الأقصر – أحمد مرعى

"سعيد للغاية بمشاركتى فى ماراثون مدينة الفراعنة التاريخية، وأشكر الله على تتويجى ببطولة هذه المدينة السياحية المميزة وشرفت المملكة الاردنية بأكملها، فى سباق رائع للغاية وسط منافسة قوية من 242 متسابقا من الأردن ومصر وعدد من دول العالم"، بتلك الكلمات بدأ العداء الأردنى هايل الرواحنه الحمايدة الذى توج ببطولة ماراثون الأقصر الدولى الـ24 الذى أقيم أمام معبد حتشبسوت غربى المحافظة، حديثه لـ"اليوم السابع" فى لقاء على هامش الحفل الختامى للماراثون على ضفاف نهر النيل.

ويقول العداء الأردنى هايل الرواحنه إنه برتبه ملازم أول بالمديرية العامة لقوات الدرك الأردنية، وقد فاز بالمركز الأول بسباق 42 كيلو متر، وكان يقوم بالتدريب بصورة كبيرة للغاية على خوض تلك السباقات القوية، والتوفيق والحظ حالفه وتوجه بالبطولة فى زمن ساعتين و40 دقيقة، مؤكداً أن مسار السباق كان صعب قليلاً لطبيعة منطقة القرنة الجبلية ومطالع ومنازل الطرق التى تم السباق عليها.

ووجه بطل ماراثون الأقصر الدولى الشكر لجمهورية مصر العربية على حسن استضافتهم وكذلك منظمى هذا السباق الذى سعد للغاية بالمشاركة فيه بمدينة الأقصر، قائلاً: "كلنا بلد واحد وشعب واحد ومنطقة الأقصر السياحية جميلة للغاية، وكان انطباع الأهالى مميزا، حيث إن الجميع كان يشجعنا ويصفق لنا كبير وصغير، والسباق كان رائع وقوى جداً".

وأوضح العداء الأردنى فى لقاؤه مع "اليوم السابع"، أنه يهدى الفوز بالماراثون لجلالة الملك الأردنى عبد الله بن الحسين ملك الأردن الذى يدعمهم فى المشاركة بكافة المحافل الرياضية الدولية والعربية للتفوق ورفع رأس المملكة فى كافة دول العالم، مشدداً على أنه شارك فى عدة سباقات من قبل منها ماراثون وادى رم الدولى 100 كيلو بالمملكة الأردنية، وماراثون البحر الميت بالأردن وماراثون العمان الدولى، وماراثون البحر الأحمر – العقبة، وكذلك ماراثون النمسا شرقى مدينة ووتشر بمسافة 70 كيلو على جبال الألب وحصل على المركز الثالث، وكذلك ماراثون فى الجزائر وتونس والعراق، وختم سباقات على مدار 20 عام بهذا الماراثون المميز بمدينة الأقصر، متمنياً المشاركة فى الماراثون المقبل فى نفس المدينة لكى تتاح له الفرصة لزيارة كافة معالم الأقصر الفرعونية من جديد العام المقبل.

وكانت قد نظمت إدارة ماراثون الأقصر الدولى، مساء أمس الجمعة، حفل ختام لفعاليات الدورة للماراثون التى أقيمت صباحاً أمام معبد حتشبسوت غربى محافظة الأقصر، والذى شارك فيه 243 متسابقا من 23 دولة عربية وأجنبية حول العالم، والذى يساهم فى تنشيط السياحة بالمحافظة والتأكيد على أن الأقصر مدينة الأمن والآمان.

وحضر فعاليات حفل ختام الماراثون الذى أقيم بقرية الجولى فيل على ضفاف نهر النيل، كل من حفنى بركات حفنى وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبد الرحيم إسماعيل رئيس نادى المدينة المنورة بالأقصر، وجاسر رياض عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وإتحاد السلة ورئيس الماراثون، وتم تكريم كافة المتسابقين الذين فازوا بفعاليات السباق.