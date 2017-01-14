هل تحترف ذهب إبنة سلافة معمار وسيف الدين السبيعي التمثيل؟

قبيل الترويج لمسلسل "وردة شامية"، نشرت الصفحة الرسمية الخاصة به، صورة لذهب السبيعي من كواليس تصوير المسلسل الذي تتقاسم بطولته النسائية والدتها الفنانة سلافة معمار مع الفنانة شكران مرتجى.

مسلسل "وردة شامية" مستوحى من قصة "ريا وسكينة" الشهيرة، عن نصّ للكاتب مروان قاووق وإنتاج شركة "غولدن لاين" للإنتاج والتوزيع الفنّي، وإخراج تامر إسحق.

ويشارك فيه عدد من نجوم الدراما السورية واللبنانية منهم: سلوم حداد، علاء قاسم، نادين خوري، زهير رمضان، ندين تحسين بك، معتصم النهار، سعد مينا، جلال شموط، روعة ياسين، طلال مارديني، ضحى الدبس، سحر فوزي، أنطوانيت نجيب، جيانا عنيد، لينا حوارنة، أيمن بهنسي، محمد قنوع، يزن الخليل، أكرم الحلبي، طارق المرعشلي، خالد حيدر، ومأمون الفرخ(من سورية) ويوسف حداد، نبيل عساف، مجدي مشموشي، سميرة بارودي، وآية طيبا من لبنان.

يشار إلى أن ذهب السبيعي تنتمي إلى أسرة فنية عريقة فوالدتها هي الفنانة سلافة معمار ووالدها هو المخرج سيف الدين السبيعي وجدها هو الفنان القدير رفيق السبيعي الذي رحل قبل عدة أيام، مما جعل الكثيرون يظنون أنها ستشارك في المسلسل.