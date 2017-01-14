عاصي الحلاني: لا أعرف كاميليا ورد ولا علم لي بمشاكلها مع أحلام

بعد البلبلة التي أثارتها الصورة التي نشرتها مشتركة "أراب أيدول" عبر حسابها الرسمي على "فايسبوك" والتي جمعها بالفنان عاصي الحلاني خلال تواجدهما في استديو طوني سابا، والتي اعتبرها البعض موجهة ضد الفانة أحلام، أوضح الفنان عاصي الحلاني في دردشة مع "سيدتي نت" أنه إلتقى صدفة بكاميليا ورد في الإستديو وقال "أنا كنت متواجداً في الإستديو لأي أعمل على إنجاز ألبومي الجديد".

وتابع: "عندما شاهدتني كاميليا ورد فوجئت بي، ثم عرفتني على نفسها على أنها مشتركة في برامج "آراب أيدول"، ثم قالت لي "ممكن إستاذ أتصور معك" فأجبتها "أهلا وسهلا فيك" وهذا ما حصل فعلاً. ولكن لا يوجد أي تعامل أو تعاطي بيني وبينها وأنا في الأساس لا أعرفها، ولقاؤنا في إستديو طوني سابا كان مجرد صدفة".

وتعليقاً على البعض الذي إعتبر أن الصورة موجهة ضد أحلام على خلفية المشاكل بينها وبين كامليا ورد، قال الحلاني " لا يوجد أي خلفية وراء الصورة، وفي الأساس لا علم لي بوجود مشاكل بينها وبي الفنانة أحلام".

وختم عاصي الحلاني" كل شيء حصل صدفة و" هلقد رأسمال كل القصة" .