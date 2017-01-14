وائل كفوري: هذا المشترك يستحق لقب "أراب أيدول"

تواصل الفنان وائل كفوري مع جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" عبر هاشتاغ " إسأل وائل" وأجاب على عدد من أسئلتهم التي تمحورت في مجملها حول الموسم الرابع من برنامج "آراب أيدول"، الذي يشارك فيه كعضو لجنة تحكيم إلى جانب الفنانة نانسي عجرم والفنانة أحلام والموزع الموسيقي حسن الشافعي.

ورداً على سؤال حول سبب حماسه وغنائه مع المشتركين قال كفوري إنه يفعل ذلك لأنه يحب الغناء، كما إعتبر أن الإختلاف في تقييم أصوات المشتركين يعود إلى إختلاف أذواق أعضاء لجنة التحكيم بكل صوت ومضيفاً أن المواهب متفاوتة، وأشار إلى أنه يجب أن تتوفر في عضو لجنة التحكيم الذوق والأذن الموسيقية وأكد أنهما عنصران أساسيان عند كل حكم، وذلك رداً على سؤال حول ما إذا كان يفترض أن يتمتع عضو لجنة التكيم بالخبرة الموسيقية أم يكفي أن يقدم النصيحة لطريقة الغناء.

ورأى وائل كفوري أن المشترك الذي يستحق لقب آراب أيدول هو صاحب الموهبة الحقيقية والذي يختاره الناس، وأن النصيحة التي يقدمها للمشتركين هي الإبتعاد عن الخوف والتحلّي بالثقة في النفس، كما إعتبر أنه لا يفضل مشتركاً على آخر بل أن كل المشتركين مفضلين عنده، لكن الحَكم الاول والاخير في إختيار المشترك الأفضل هو الجمهور وحده، وموضحاً أنه سوف يهتم بالمشترك الذي يرى أنه أكثر من رائع، ومعقباً" مش بس أنا اللجنة كلها".

وأشار كفوري إلى أن اللجنة أعطت ملاحظتها لمن يحتاج إلى ملاحظة، وصفقت لمن غنى في شكل جيّد وأضاف ممازحا "اللطافة من شيمنا" كرد على سؤال حول سبب لطافته في الحلقة الاخيرة من البرنامج، موضحاً أن سرّ فرحه ونشاطه من الله.

وأجاب وائل كفوري على سؤال حول إمكانية تعاونه مع زميله في البرنامج حسن الشافعي في إحدى أعماله المقبلة، قائلا بأنه يشرّفه تقديم أغنية من توزيعه.