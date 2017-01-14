بالفيديو والصور: وداع شعبي غير مسبوق لأم المصريين "كريمة مختار"

حظيت الفنانة القديرة كريمة مختار بوداع شعبي غير مسبوق لمثيلاتها من نجمات الدراما المصرية، بعدما احتشد آلاف المصليين بأقدم مساجد مصر وإفريقيا "جامع عمرو بن العاص"، خلف ابنها الاعلامي معتز الدمرداش للصلاة على جثمانها، وساهم بزيادة عدد المشيعين إجراء صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة، وكانت باستقبالها لافتات مكتوب عليها "وداعاً ماما نونا".

شارك بتشييع الجنازة الشعبية وشيعت جنازة "الأم نونا"، حلمي النمنم، وزير الثقافة، ونقيب الممثلين أشرف زكي، وحضور جمع غفير من الفنانين من بينهم الفنانة الكبيرة يسرا و بوسي والاعلامية بوسي شلبي، والفنانة رانيا فريد شوقي ونهال عنبر ورشوان توفيق والنجمة شيرين التي رافقتها بأزمتها المرضية الأخيرة.

نجل الفنانة الراحلة معتز الدمرداش بدا متماسكاً طوال أداء صلاة الجمعة ولكنه انهار بالبكاء فور بدء مراسم الصلاة على جثمان والدته، وقام عدد كبير من البسطاء بتقديم واجب العزاء له ومرافقة الجثمان بالدعوات للفقيدة بالرحمة.