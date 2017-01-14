أخبار عاجلة

محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو والصور: وداع شعبي غير مسبوق لأم المصريين "كريمة مختار"

Google+ Print

السبت 14-01-2017 00:20

حظيت الفنانة القديرة كريمة مختار بوداع شعبي غير مسبوق لمثيلاتها من نجمات الدراما المصرية، بعدما احتشد آلاف المصليين بأقدم مساجد وإفريقيا "جامع عمرو بن العاص"، خلف ابنها الاعلامي معتز الدمرداش للصلاة على جثمانها، وساهم بزيادة عدد المشيعين إجراء صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة، وكانت باستقبالها لافتات مكتوب عليها "وداعاً ماما نونا".

شارك بتشييع الجنازة الشعبية وشيعت جنازة "الأم نونا"، حلمي النمنم، وزير الثقافة، ونقيب الممثلين أشرف زكي، وحضور جمع غفير من الفنانين من بينهم الفنانة الكبيرة يسرا و بوسي والاعلامية بوسي شلبي، والفنانة رانيا فريد شوقي ونهال عنبر ورشوان توفيق والنجمة التي رافقتها بأزمتها المرضية الأخيرة.

نجل الفنانة الراحلة معتز الدمرداش بدا متماسكاً طوال أداء صلاة الجمعة ولكنه انهار بالبكاء فور بدء مراسم الصلاة على جثمان والدته، وقام عدد كبير من البسطاء بتقديم واجب العزاء له ومرافقة الجثمان بالدعوات للفقيدة بالرحمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي