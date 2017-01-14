تكريم إيمي آدامز بنجمة على رصيف الشهرة في هوليوود

للمرة الأولى منذ إنطلاق مسيرتها، كُرمت الممثلة الأميركية إيمي آدامز Amy Adams بنجمة على رصيف الشهرة في هوليوود.

وأفادت صحيفة Daily mail البريطانيّة، بأنّ زوج إيمي، دراين لي جالو Darren Le Gallo وابنتهما آريانا Aviana Olea Le Gallo ، كانا معها أثناء تكريمها، كما حضر أيضاً مخرج فيلمها الأخير "Arrival"، وبطل الفيلم الرئيسي، جيرمي رينر Jeremy Renner.

يشار إلى أن إيمي كانت مرشحة لجائزة Golden Globe لفئة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "Arrival" ، كما أنها مرشحة لجائزة الـ Bafta كأفضل ممثلة رئيسية عن دورها في الفيلم نفسه. وكانت آدامز قد حصلت على جائزة أوسكار أفضل ممثلة رئيسة عن دورها في فيلم "American Hustle" عام 2013.

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