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الجيزة: إزالة مسجدين وعمارة سكنية ومركز شباب ومدرسة تعترض مسار مترو إمبابة

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الجيزة: إزالة مسجدين وعمارة سكنية ومركز شباب ومدرسة تعترض مسار مترو إمبابة الجيزة: إزالة مسجدين وعمارة سكنية ومركز شباب ومدرسة تعترض مسار مترو إمبابة

>كتبت إيناس البنا

أكد اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة لشئون الأحياء، أن المحافظة تعقد أسبوعيًا اجتماعًا مع الهيئة القومية لمترو الأنفاق، للتنسيق ومتابعة سير العمل بخطوط المترو المارة بالمحافظة.

 

وأشار الهراس، لـ"اليوم السابع، أن الخط الثالث للمترو يتم حاليًا تحويل مرافقه بشوارع العجوزة بمنطقتى أحمد عرابى ووداى النيل، مشيرًا أن منطقة إمبابة لم يبدأ العمل بها بعد.

 

وأوضح، أنه يتم حاليًا بمنطقة إمبابة إزالة التعديات التى تعترض مسار المترو سواء ملكيات خاصة بالمواطنين أو ملكيات تتبع المحافظة، موضحًا أنه سيتم إزالة مسجدين وعمارة ومركز شباب ومدرسة بشارع البوهى، وتعويض تلك الأماكن ببدائل أخرى، بالإضافة إلى إزالة سوق البوهى بالجزيرة الوسطى من الشارع.

 

يذكر أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو بالجيزة تمتد من محطة الكيت كات مروراً بمنطقة إمبابة، حتى تصل إلى المحطـة التبادليـة عند محور روض الفرج، وتشتمل على 6 محطات (محطة واحدة نفقية و2 محطة سطحية، و3 محطات علوية) وهى "السودان، إمبابة، البوهـى، القومية العربية، الطريق الدائرى، المحطة التبادلية عنـد محور روض الفرج"، ومن محطة الكيت كات فى الاتجاه الآخر مروراً بمنطقـة المهندسـين وبـولاق الدكرور حتى جامعة القاهرة وتشتمل على 5 محطـات (3 محطات نفقية ومحطة علوية ومحطة سطحية) وهى" التوفيقية، وادى النيل، جامعة الدول، بولاق الدكرور، جامعة القاهرة". 


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