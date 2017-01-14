القوات الليبية تؤكد قرب إعلان تحرير منطقة بوصنيب من الإرهابيين فى بنغازى

طرابلس أ ش أ

كشف مدير المكتب الإعلامى بالقوات الخاصة الليبية "الصاعقة" رياض الشهيبى ، أن القوات المسلحة والقوات الخاصة تقترب من حسم معركة بوصنيب ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة ببنغازى.

وأكد الشهيبى ،فى تصريح صحفى ، أن القوات المسلحة تبسط سيطرتها على كامل المنطقة، لافتاً إلى أنه لم يتبق إلا على القليل من إعلان تحرير بوصنيب بالكامل.

وأوضح مدير المكتب الإعلامى بالقوات الخاصة الصاعقة، أن وحدات القوات الخاصة تتقدم نحو آخر معاقل الجماعات الإرهابية بالمنطقة، لافتاً إلى ان المعارك تسير بقيادة عميد ونيس بوخمادة.

وأضاف إن وحدات القوات الخاصة بسطت سيطرتها على مراصد الجماعات الإرهابية بالكامل، مشيراً إلى انه تم استهداف العديد من الآليات المتحركة للعدو وحرقها وإعطابها بالكامل.

ولفت إلى أن العناصر الإرهابية لاذت بالفرار أمام تقدم القوات الخاصة إلى منطقة قنفودة والتى هى الآن تعتبر مسرح للمعارك الشرسة ومحاصرة بالكامل من قبل القوات المسلحة . وأشار إلى أن مفرزة الهندسة بالقوات الخاصة تمكنت من تفكيك عدد من المفخخات والألغام، فضلاً عن مقتل عدد من العناصر الإرهابية التابعين لتنظيم الدولة “داعش” الإرهابى بالمحور الغربى فى بنغازي.