103 مؤسسات تتنافس لاستقطاب 8 آلاف طالب من «أبوظبي التقني»

أكد مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني أن 103 من المؤسسات الصناعية والجامعية تتنافس لاستقطاب أكثر من 8 آلاف مواطن ومواطنة من طلبة ثانويات التكنولوجيا التطبيقية والثانويات الفنية التابعة لـ"أبوظبي التقني" من خلال معارض الاستكشاف الوظيفي التي تشارك فيها المؤسسات ضمن"أسبوع التعليم التقني".

وقام مبارك الشامسي بجولة تفقدية لمتابعة فعاليات»أسبوع التعليم التقني«الذي ينظمه المركز»في مجمع زايد التعليمي والمخصص لطالبات ثانويات التكنولوجيا التطبيقية والفنية بأبوظبي، يرافقه علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات بالمركز.

وتفقد الشامسي معرض الاستكشاف الوظيفي حيث قدمت المؤسسات المشاركة آلاف العروض الجامعية والوظيفية لإقناع الطلبة بها واتخاذها مساراً تعليمياً ووظيفياً لهم، مما يشير إلى نجاح «أبوظبي التقني» في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بصناعة الكوادر الوطنية المتميزة التي تتسابق عليها المؤسسات الجامعية والصناعية طوال الوقت وقبل تخرجهم.

وأوضح مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني أن 100% هي نسبة التوافق ما بين المسارات والبرامج التي يطرحها «أبوظبي التقني» في مؤسساته الثانوية والجامعية، والتخصصات الهندسية والتكنولوجية والصناعية التي يحتاجها سوق العمل.