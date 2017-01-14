مركز ابتكار شرطة دبي.. اختراعات ومبادرات مستمرة

أكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز في شرطة دبي أن الابتكار والتميز أصبح من سمات أداء شرطة دبي العملي وأن أهدافها لا تتوقف عند حدود الطموح أو الاكتفاء بجهود التخطيط الاستراتيجي السليم، بل يجب أن يتم رفد المستقبل بمنظومة عمل متطورة تتسم بالابتكار وتتكامل فيها أسباب النجاح، لافتا إلى أن أهم إنجازات العام الماضي في مجال الابتكار اعتماد مواصفة قياسية إماراتية لإدارة الابتكار، وحصول شرطة دبي من خلال مركز الابتكار في عام 2016 على 10 جوائز هي: جائزة منظمة الأفكار البريطانية و3 جوائز منظمة الأفكار الأميركية، وجائزة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، و3 جوائز أفكار عربية، وجائزتان من أفكار الإمارات، منوهاً بأن جميع الموظفين مطالبون باقتراحات ومبادرات وابتكارات خلاقة.

وقال العبيدلي لـ «البيان»: إن الهيكل التنظيمي لمركز الابتكار يضم قسم الأفكار، وقسم الابتكار المؤسسي، وقسم إدارة المبادرات الابتكارية، وإن مختبر الإبداع المتنقل 2016 يهدف إلى زيادة عدد الاقتراحات الواردة عن طريق المختبر، ونشر ثقافة الابتكار والإبداع، وتشجيع إبداعات الموظفين وتوعيتهم بكيفية توليد الأفكار، وزيادة عدد الموظفين المشاركين في نظام الا قتراحات الإلكتروني بشرطة دبي، إضافة إلى عقد جلسات عصف ذهني لمعالجة موضوع معين خلال الفترة التي سوف يوجد بها المختبر في الإدارة أو المركز المعني، وأخذ الأفكار والاقتراحات المقدمة من المتعاملين والشركاء والموردين والمجتمع المتعلقة بالخدمات المقدمة لهم، والذي سجل 2097 مقترحاً ومبادرة من كافة مراكز الشرطة، حيث تصدرها مركز شرطة الراشدية بواقع 1047 مقترحاً، تلاه مركز القصيص 333، واحتل مركز الموانئ المركز الثالث بواقع 247 اقتراحاً.

آيزو الابتكار

وقال اللواء العبيدلي: إنه نتيجة لاهتمام شرطة دبي بالمبدعين والمبتكرين وحرصها على تطبيق اقتراحاتهم وابتكاراتهم، اقتراح أحد موظفي شرطة دبي أن تصدر شرطة دبي مواصفة الآيزو في مجال الابتكار، وبعد دراسة المقترح في الإدارة العامة للجودة الشاملة تمت الموافقة عليه، وبعدها تم عقد اجتماع تنسيقي مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بشأن عرض المقترح، وتقدمت القيادة العامة لشرطة دبي بمبادرتها وطلبها إلى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لإعداد وإصدار مواصفة قياسية إماراتية، تم تشكيل فريق عمل مشترك بين القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لإعداد وتطوير هذه المواصفة القياسية، حيث قام الفريق بدراسة المراجع المتوفرة عالمياً في مجال إدارة الإبداع الهادفة إلى استخدامها في تنظيم وإدارة الابتكار والإبداع في المؤسسات كوسيلة للتطوير والتحديث للمنتجات والخدمات، حيث اتفق فريق العمل على اعتبار المواصفة البريطانية الخاصة بدليل إدارة الابتكار رقم (BS 7000-1:2008) التي تعد المواصفة القياسية الوحيدة الصادرة على مستوى العالم والموجهة بالأساس للاستخدام في المؤسسات الإنتاجية كمرجع في إعداد المواصفة القياسية الإماراتية في هذا المجال.

عام حافل

يعتبر جهاز المكافح الذكي الذي تم ابتكاره العام 2016 في القيادة العامة لشرطة دبي الأول من نوعه على مستوى العالم من حيث التقنيات والخدمات التي تقدمها، وسيساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقيادة العامة لشرطة دبي وحكومة دبي ووزارة الداخلية لدولة الإمارات في المهام الأمنية خاصة مكافحة المخدرات، ويعد الأول عالمياً بتكلفة (3890) درهماً لجهاز واحد، يتميز الجهاز بأنه يقوم بربط المستفسر مباشرة بغرفة العمليات لدى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ويتم الرد على جميع استفساراتهم بالصوت والصورة، كما يمكن للمستفسر أن يشحن هاتفه الذكي أو أي جهاز لديه، كما يقوم بتقديم خدمة الإنترنت مجاناً لمدة ساعة لاسلكياً عبر (WIFI)، تم ابتكار الجهاز بتقنيات لتفادي المخاطر في حال قطع التيار الكهربائي أو اللاسلكي يعمل الجهاز بكل ميزاته لمدة ساعتين دون التوقف.

كما تم توظيف التقنيات الحديثة في تطوير تدريبات الكلاب على مهارات الكشف والبحث عن بعد من خلال كاميرا تصوير توضع على رأس الكلب مزودة ببطاقة تخزين ومربوطة مع شاشة مراقبة وسماعة أذن، وذلك لإرسال الكلب للقيام بعمليات الكشف عن المواد المتفجرة أو عمليات الإنقاذ في الكوارث والبحث عن المفقودين بين الأنقاض، وعليه تم عمل تصور مبدئي لكاميرا توضع على رأس الكلب مزودة بقاعدة تثبيت وبطاقة تخزين.

عصف ذهني

أوضح الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة أن فريق عمل مواصفة الإمارات القياسية عقد أكثر من 25 اجتماعاً لإعداد مسودة مشروع أولي لهذه المواصفة القياسية وتم توزيعها على عدد من الجهات المعنية في الدولة لدراستها وإبداء الرأي والملاحظات فيها، وبعدها قام الفريق بمراجعة وتعديل المشروع الأولي للمواصفة على ضوء الآراء والملاحظات الواردة ووضعها في الشكل النهائي، حيث تضمَّنت المواصفة بنود المواصفات القياسية المرجعية والتعاريف والمصطلحات، وأساسيات إدارة الابتكار، وإدارة الابتكار على مستوى المؤسسة، وأدوات إدارة الابتكار والتقنيات المرتبطة بإدارتها، وأخيراً القياس.

تكريم

أكد اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي أنه في عام 1990 تم تسجيل أول براءة اختراع على مستوى الدولة؛ إذ يعد العميد متقاعد صقر ماجد المري أول وأقدم مخترع إماراتي في مكتب الملكية الفكرية بجنيف الذي تم تكريمه في أوائل الإمارات من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومن اختراعاته جهاز الإنذار، وجهاز ليزر كالقلم يوضع على أذن المعاق، وجهاز كمبيوتر ناطق يسجل أماكن وجود الضباط والمسؤولين في الشرطة حسب أرقام نداءاتهم بحيث يتم وضع المؤشر على أحد الأرقام فيبين مكان وجوده برسالة صوتية (تم اختراع الجهاز في السبعينيات).

1990

تسجيل أول براءة اختراع على مستوى الدولة

2001

أول دائرة محلية تدشن موقعها الإلكتروني

2008

أول جهاز شرطي يحصل على الآيزو في المنطقة

2013

اختراع بصمة وراثية ذكرية