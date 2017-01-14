علي النعيمي ينفي نسبة 85 % رسوباً في نتائج الفصل الأول

نفى الدكتور علي النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم أن تكون نسبة رسوب طلبة الصف الثاني عشر في امتحانات الفصل الدراسي الأول، 85 %، مؤكداً أن النسبة النهائية للنجاح والرسوب تحتسب مع نهاية العام الدراسي، لأنها تتعلق بالنجاح أو الرسوب في السنة الدراسية وليس في الفصل الدراسي.

وقال على حسابه في «تويتر» رداً على الاستفسارات حول تدني نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول: «إن جميع الطلبة سيدرسون الفصل الذي يليه بغض النظر عن نتيجتهم بخلاف نتائج نهاية السنة والتي قد تكون نجاحاً أو دوراً ثانياً أو رسوباً، ولهذا نسبة النجاح في الفصل الدراسي يتم احتسابها في كل مادة على حدة وبغض النظر عن نتيجة الطالب فإنه سينتقل للفصل الذي يليه».

وأشار النعيمي إلى أن نسبة 85% رسوباً غير صحيحة بتاتاً، ولكن هناك نسب خاصة بكل مادة منفصلة وهي متفاوتة ولكنها غير مقبولة بالنسبة لنا.

وأضاف أن ما تم إعلانه هو النتائج الحقيقية لأداء الطلبة ولهذا نحن بحاجة إلى تحمّل مسؤولياتنا كاملة ومراجعة المنظومة التعليمية كاملة، مبيناً أن النتائج تعكس الأداء الحقيقي للطلبة ولذلك علينا النظر للمستقبل ومعالجة الأمر بإجراءات فورية ترفع مستويات الطلبة.

وأوضح النعيمي أن الأولوية هي تمكين الطلبة من استيفاء شروط القبول بمؤسسات التعليم العالي بامتلاك الخبرات والمهارات المطلوبة، منوهاً بأن هذا لن يتحقق إلا إذا تحمّل الجميع مسؤوليته من مديرين ومعلمين وطلبة وأولياء أمور، مشدداً على ضرورة صناعة ثقافة جديدة تؤكد اجتهاد الطالب.

وتابع: «أنا مؤتمن على مستقبل كل طالب ونجاحه باستحقاق هو هدفي وجزء من مسؤوليتي أن أزود أبنائي وبناتي بممكنات النجاح في التعليم العالي».