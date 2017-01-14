باكستان تدين الهجوم الإرهابي على وفد الإمارات

أدانت جمهورية باكستان الإسلامية الهجوم الإرهابي في قندهار الذي استهدف وفداً دبلوماسياً إماراتياً من المكلفين بتنفيذ المشاريع الإنشائية والتعليمية والتنموية في أفغانستان.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية، في بيان لها على موقعها الرسمي، «إن باكستان تدين هذا العمل الشنيع بأشد العبارات، وتؤكد من جديد موقفها الثابت وتضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله وصوره». وأضافت أن باكستان تعتبر أن أي هجوم على من يسعون إلى تخفيف المعاناة الإنسانية هو هجوم على الإنسانية نفسها.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية، أن باكستان تقف إلى جانب قيادة وشعب الإمارات في هذه المحنة، وقالت إن الإمارات لطالما بقيت، على مستوى العالم، في مقدمة الدول التي تقدم المساعدات الإنسانية.

وكان سرتاج عزيز مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الخارجية، وسيد طارق فاطمي المساعد الخاص لرئيس الوزراء للشؤون الخارجية، قد قاما بزيارة إلى سفارة الدولة لدى إسلام آباد لتقديم التعازي بالشهداء الدبلوماسيين الخمسة الذين قضوا في تفجير قندهار، وأسفر أيضاً عن إصابة سفير الدولة لدى أفغانستان بجروح. وأدان المسؤولان الباكستانيان الرفيعان، في كلمة لهما دوناها في كتاب التعازي بالسفارة، بشدة الهجوم الإرهابي وأعربا عن أسف وحزن حكومة وشعب باكستان من ذلك الحادث المأساوي.

ودون المسؤولان «من المحزن أن دبلوماسيين من بلد صديق قد تم استهدافهم أثناء أدائهم لمهمة إنسانية لمصلحة الناس العاديين»، داعين للشهداء بالرحمة وأن يسكنهم الله فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على جمعة محمد عبدالله الكعبي سفير الدولة لدى أفغانستان والمصابين.