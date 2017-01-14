خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يتلقون برقيات تعزية من الملوك والقادة

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقيات تعزية من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، والباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، ودانييل أورتيغا سافيدرا رئيس جمهورية نيكاراغوا والفريق أول بيتر كوسجروف الحاكم العام لكومنولث أستراليا في شهداء الإمارات الذين ارتقوا إلى ربهم إثر الهجوم الإرهابي الغاشم الذي استهدف دار الضيافة لوالي قندهار في أفغانستان.

وأعرب الملك محمد السادس عن تعازيه ومواساته في شهداء الإمارات، مؤكداً في برقيته استنكاره الشديد لهذا العمل الإرهابي الغادر وتضامنه المطلق مع الإمارات وانخراطه الكامل في كل الجهود التي تهدف إلى اجتثاث جذور الإرهاب المقيت وتجفيف منابعه.

وجاء في برقية ملك المملكة المغربية الشقيقة: «على إثر الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف مقر إقامة محافظ قندهار في أفغانستان وراح ضحيته عدد من أبناء الإمارات الأبرار أثناء قيامهم بمهامهم الإنسانية النبيلة في دعم مسيرة التنمية بجمهورية أفغانستان الإسلامية، أتقدم لسموكم ومن خلالكم للأسر المكلومة وللشعب الإماراتي الشقيق بأحر التعازي وصادق مشاعر المواساة، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويلهمكم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل».

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» برقيتي تعزية من الرئيس دانييل أورتيغا سافيدرا رئيس جمهورية نيكاراغوا والجنرال برايوت شان أوشا رئيس مجلس الوزراء في مملكة تايلاند.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين من عاهل المملكة المغربية الشقيقة، ومن دانييل أورتيغا سافيدرا رئيس نيكاراغوا.