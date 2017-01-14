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محمد بن زايد يهنئ البشير برفع بعض العقوبات الاقتصادية

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محمد بن زايد يهنئ البشير برفع بعض العقوبات الاقتصادية محمد بن زايد يهنئ البشير برفع بعض العقوبات الاقتصادية

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس السوداني عمر حسن البشير برفع بعض العقوبات الأميركية الاقتصادية المفروضة على جمهورية السودان.

واعتبر سموه في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس السوداني مساء أمس أن هذا التطور الإيجابي يأتي تثميناً لدور الخرطوم البناء تجاه العديد من الملفات الإقليمية. من جانبه أعرب الرئيس السوداني عن تقديره للمشاعر الأخوية التي أبداها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تجاه السودان وشعبها.

وبحث الجانبان خلال الاتصال تعزيز العلاقات الأخوية وسبل تطويرها وتنميتها بما يعود بالخير على الشعبين والبلدين الشقيقين.

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