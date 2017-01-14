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ستة تخصصات بتخصصي الطائف تحصل على البورد السعودي

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تحصل قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف على الاعتراف الكامل بالبورد السعودي كمركز تدريبي بعد اجتيازهم معايير التقييم من قبل الهيئة للتخصصات الصحية ليكون القسم المعتمد في تدريب الأطباء المقيمين للحصول على درجة أخصائي.

ويسهم الاعتراف إلى توفير وتسخير كافة الإمكانات السريرية والطبية بالمراكز لأغراض التدريب والتعليم، إضافة إلى خلق بيئة تعليمية مناسبة للمتدربين تكون مبنية على أسس التعليم الطبي الصحيحة.

وقد حصل خمسة أقسام بالمستشفى سابقا على البورد السعودي كمراكز تدريبية، وهي قسم الجراحة العامة والباطنة والنساء والولادة وجراحة العظام والأشعة، كما أن أقسام العيون والصيدلية بدأت في إجراءات الحصول على البورد لتكمل المنظومة التدريبية والتعليمية بالمستشفى.

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