«السمنة» ترفع معدلات العلاج الطبيعي في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر

أحلام المشهدي

كشفت أحلام أحمد المشهدي – اخصائية علاج طبيعي (فيزيائي) بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر – بأن هناك العديد من الامراض المتفشية في المنطقة الشرقية والتي تدفع المرضى إلى ارتياد عيادات العلاج الطبيعي والتي من أهمها آلام أسفل الظهر والرقبة والركبة والتهاب انسجة القدم وأغلبها مرتبط بقلة الحركة وزيادة الوزن التي أصبحت متفشية بشكل كبير وملحوظ. وذكرت بأنه لا توجد احصائية دقيقة من الممكن أن يتم الاعتماد عليها فيما يتعلق بكون المنطقة الشرقية تفوق معدلات العلاج الطبيعي في ذلك النوع من الامراض على مستوى المملكة، إلا أن ذلك ما يلاحظ على عدد الحالات المترددة للعلاج الطبيعي بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، حيث لا يتم استقبال حلات علاج السمنة إنما يتم استقبال العديد من الحالات المرضية التي تؤثر عليها السمنة بشكل كبير مثل الام أسفل الظهر والحوض وباطن القدم، مؤكدة بأنه يصاحب فترة العلاج تلك نصائح وارشادات ضرورية للتقليل من تأثير زيادة الوزن على تطور المرض أو الحالة.. كما يتم تحويل بعض حالات السمنة لقسم التغذية العلاجية بالمستشفى إن لزم الأمر.

واوضحت ان اغلب الأمراض التي تدفع المريض لتلقي العلاج الطبيعي في العيادة هي أمراض العظام والمفاصل والعضلات، كآلام أسفل الظهر والرقبة والتهابات المفاصل والأوتار والأربطة، أمراض الأعصاب واصابات الحبل الشوكي، مشاكل ما بعد الولادة وضعف عضلات الحوض، تأهيل ما بعد العمليات الجراحية من كسور واستبدال مفاصل وحالات الحروق وبتر الأطراف وغيرها.. إلا أنه لا توجد إحصائية دقيقة بعدد الحالات، مضيفة للأسف ان عيادات العلاج الطبيعي تعاني من عدم التزام المريض بالنصائح والارشادات المقدمة إليه كما ينبغي، وعدم التقيد بمواعيد الجلسات المقدمة أيضا.

وعلى الرغم من أن العلاج الطبيعي يدور حول مشاكل الجسد إلا أن المشهدي أكدت بأن العلاج الطبيعي يهتم بالجانب النفسي حيث يشكل في بعض الحالات سببا في سوء الحالة الجسدية مشيرة إلى وجود العديد من الحالات والأمراض التي يؤثر عليها الجانب النفسي بشكل كبير، وغالبا ما يستطيع "الطبيب المعالج" التمييز بين الأمراض النفسجسدية وغيرها وذلك من خلال التاريخ المرضي وطريقة وصف المريض لحالته، ولذلك فأنه من المهم في علاج هذا النوع من الحالات ان يتنبه المعالج ويأخذ بالاعتبار هذه المشكلة ويحاول تغيير مفاهيم المريض وتفكيره السلبي الذي يزيد من حدة المرض قدر المستطاع. أما في الحالات النفسية الشديدة أو المزمنة فيفضل استشارة العيادة النفسية أو السلوكية.

وذكرت بأن هناك الكثير من الاخطاء التي يقوم بها الفرد في حياته تجعله معرض للمرض الذي يستلزم تدخل العلاج الطبيعي والتي من أهمها قلة النشاط البدني، زيادة الوزن، كثرة الجلوس أمام الحاسب أو الجوال لفترات طويلة من دون تغيير الوضعية، رفع أو دفع الاشياء الثقيلة، قلة النوم وكثرة الضغوطات، ولبس أحذية غير مريحة خلال المشي أو الوقوف لفترات طويلة.

وأكدت – المشهدي – في حديثها لـ"الرياض" عن أهم الطرق العلاجية الفيزيائية المختلفة والمتعددة والتي يمكن الاعتماد عليها في العلاج ومن أهمها: التقويم الميكانيكي لوضعية الجسد والتمارين العلاجية، والعلاج الكهربائي بأنواعه، والعلاج المائي، والعلاج بالشمع، والعلاج والتقويم اليدوي، كذلك العلاج بالإبر الجافة واللزقات المخصصة وفق مسارات معينة، والتأهيل بأنواعه والتثقيف والتوعية الصحية، والعلاج بتقنيات خاصة.