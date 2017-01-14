الأمراض العصبية والنفسية الأعلى في عــدد حـالات الإسعـاف

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي الإسعافية، 1300 حالة ولادة وإجهاض من أصل 176439 حالة مرضية خلال العام الماضي، حيث استطاع مسعفو الهلال الأحمر من أطباء وفنيي طب طوارئ توليد 831 طفلاً في المنزل (ولادة طبيعية)، بالإضافة لـ215 حالة ولادة بسيارات الإسعاف أثناء النقل للمستشفى، فيما بلغت حالات الإجهاض 254 حالة، من أصل 4854 حالة أمراض نسائية.

وكانت الأمراض العصبية والنفسية الأعلى في عدد الحالات حيث بلغت 34965 حالة، فيما كانت أبرز الحالات الجلطة الدماغية (الشلل) بـ768 حالة، كما حلت الحالات الطارئة الأخرى ثانياً من خلال مباشرة 33847 حالة، وكشفت الإحصائية عن 20715 حالة للأمراض الهضمية و19667 حالة للأمراض التنفسية منها 5724 أزمة ربو حادة.