الرياض تحتضن اجتماع مكتب تنسيق المساعدات الخليجية إلى اليمن

عُقد أمس، الاجتماع التاسع لمكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى الجمهورية اليمنية، بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتم خلال الاجتماع عرض ما تم تقديمه من مساعدات إنسانية من قبل أعضاء مكتب التنسيق خلال الشهر الماضي ومناقشة المشروعات التي سيتم تنفيذها في اليمن خلال الفترة القادمة.

واستمع المشاركون في الاجتماع إلى تقرير شامل من اللجنة العليا للإغاثه في اليمن عن الوضع الإنساني في اليمن وسير العمليات الإغاثية المقدمة من دول المجلس، إضافة إلى تقرير عن ملف التعليم، وما تم تنفيذه في هذا الملف.