أخبار عاجلة

محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الرياض تحتضن اجتماع مكتب تنسيق المساعدات الخليجية إلى اليمن

Google+ Print

عُقد أمس، الاجتماع التاسع لمكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى الجمهورية اليمنية، بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتم خلال الاجتماع عرض ما تم تقديمه من مساعدات إنسانية من قبل أعضاء مكتب التنسيق خلال الشهر الماضي ومناقشة المشروعات التي سيتم تنفيذها في اليمن خلال الفترة القادمة.

واستمع المشاركون في الاجتماع إلى تقرير شامل من اللجنة العليا للإغاثه في اليمن عن الوضع الإنساني في اليمن وسير العمليات الإغاثية المقدمة من دول المجلس، إضافة إلى تقرير عن ملف التعليم، وما تم تنفيذه في هذا الملف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية