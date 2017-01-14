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مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مـساعدات تجاوزت 680 مليون دولار

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مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مـساعدات تجاوزت 680 مليون دولار مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مـساعدات تجاوزت 680 مليون دولار

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ أن أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تدشينه في 24 / 7 / 1437هـ، العديد من الأعمال الإغاثية والإنسانية للدول المنكوبة، حيث بلغ عدد المشروعات 172 مشروعًا بمبلغ 680،674،206 دولارات، فيما وصل عدد الشركاء في البرامج المقدمة 98 شريكًا. وتوجه المركز منذ ذلك الوقت لإغاثة المنكوبين في شتى أصقاع الأرض فوصلت مساعداته لـ33 دولة في أربع قارات في عدة برامج تنفيذية شملت الأمن الغذائي والإيوائي وإدارة وتنسيق المخيمات والمشروعات ومجال التعليم والحماية وبرامج التعافي المبكر والصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي ومشروعات الاتصالات في حالات الطوارئ والخدمات اللوجستية ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية. وانتهج المركز في تقديم الخدمة بعمل احترافي عبر فرق متخصصة نال ثناء رؤساء الدول وقادة المجتمع والمنظمات الدولية والإقليمية.

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