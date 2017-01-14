سليمان لـ«الرياض»: زيارة عون أجهضت محاولات إبعاد لبنان عن الحضن العربي

أكد الرئيس السابق للجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان لـ"الرياض" بأنه يسعى دائماً إلى بناء افضل العلاقات ما بين لبنان والمملكة العربية السعودية المبنية على تبادل المحبة والخبرات والثقة وعودة لبنان إلى الحضن العربي لأنه جزء لا يتجزأ من هذه التركيبة العربية، وقال بأنه ينظر بإيجابية إلى عودة الحرارة إلى العلاقة الرسمية ما بين لبنان الرسمي والمملكة وذلك من خلال الزيارة الأولى التي قام بها رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون مؤخراً للعاصمة الرياض، وخاصة بأنه خلال عهده قام ببناء ورمم أفضل علاقة مع المملكة ولكن ساءت العلاقة من بعد حصول فراغ سياسي في لبنان دام عامين ونصف تقريباً وتوترت العلاقات بفعل سوء الإدارة اللبنانية، أما الوقت الحالي لبنان تحت رئاسة جمهورية واضحة ونحمد الله بأن الرئيس عون اتجه باتجاه الطريق الصحيح وتوطيد العلاقات واسترجاع ما فقده لبنان في ظل علاقة مع المملكة التي هي رمز للاعتدال ومحبة للشعب اللبناني.