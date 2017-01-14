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القبائل اليمنية تنتفض في وجه «عصابات الحوثي»

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القبائل اليمنية تنتفض في وجه «عصابات الحوثي» القبائل اليمنية تنتفض في وجه «عصابات الحوثي»

تتواصل انتفاضة القبائل اليمنية العريقة في وجه الحوثي ومليشياته الإجرامية والمدعومة من المخلوع صالح وقوات الحرس الجمهوري التابعة له.

حيث انتفضت قبيلة حاشد اليمنية الكبيرة في وجه ميليشيا الحوثي، بعد تعمد أحد المجرمين الحوثيين قتل الشيخ عبدالله الغولي، أحد مشايخ القبيلة الكبار، ودعت إلى طرد تلك الميليشيات من أراضيها.

وطالب أفراد القبيلة، بالرد على هذا الاعتداء السافر من مليشيا الحوثي، التي تعمدت إهانة وإذلال القبيلة بقتل أحد شيوخها، مؤكدين أن السكوت عن هذه الحادثة أمر معيب وشائن لسمعة القبيلة.

من ناحية أخرى، ازدادت الانقسامات داخل دائرة المخلوع صالح الضيقة، وظهرت الاتهامات هذه المرة بشكل علني من المخلوع للضباط الموالين له. ووصفت إحدى الصحف التابعة للمخلوع في العاصمة اليمنية صنعاء، رئيس جهاز الأمن القومي السابق ومدير مكتبه أثناء توليه الرئاسة، اللواء علي الانسي بالخيانة.

كما اتهمت صحيفة "اليمن اليوم" مؤخرًا اللواء غالب القمش الذي تولى جهاز الأمن السياسي طوال فترة رئاسة صالح بذات التهمة وهي الخيانة.

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