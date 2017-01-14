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المملكة تعرض تجربتها في الخلايا الجذعية.. غداً

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تعرض المملكة مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجاربهم في مجال زراعة نخاع العظم والخلايا الجذعية، وذلك خلال المؤتمر الدولي الرابع للشبكة العالمية لزراعة نخاع العظم والخلايا الجذعية الذي ينظمه غداً الأحد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمقر المستشفى في الرياض. ويشهد المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام، مشاركة نحو 100 متحدث يمثلون 32 دولة من المختصين في مجال زراعة نخاع العظم والخلايا الجذعية الذين قدموا من المراكز العالمية الرائدة في هذا المجال من أوروبا وأميركا بهدف تعزيز وتطوير ما لدى دول المنطقة من إمكانات والمشاركة في الأبحاث والاطلاع على آخر المستجدات.

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