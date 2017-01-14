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بعد 40 عاماً.. مفتي لبنان يعود للجامعة الإسلامية

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بعد 40 عاماً.. مفتي لبنان يعود للجامعة الإسلامية بعد 40 عاماً.. مفتي لبنان يعود للجامعة الإسلامية

الشيخ عبداللطيف فايز دريان

عاد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف فايز دريان للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بعد أربعة عقود من تخرجه منها وبالتحديد عام 1967م بعد أن غادر مقاعد الدراسة متحصلاً على الإجازة العالية، ولم يخف دريان وهو يتجول بصحبة مدير الجامعة د. حاتم المرزوقي حنينه لتلك السنوات الجميلة، وانبهاره بما يراه اليوم بعد أن تحولت الجامعة التي درس فيها إلى مدينة كبرى، تضاعفت كلياتها وأعداد طلابها، وامتدت لها يد التطوير والإعمار والبناء بشكل لافت.

وأشاد مفتي لبنان بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع العالم مثمناً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دوره القيادي والريادي على جميع الأصعدة العربية والإسلامية والعالمية وحرصه على قضايا أمته العربية والإسلامية.

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