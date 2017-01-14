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إسرائيل تقصف قاعدة سورية

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إسرائيل تقصف قاعدة سورية إسرائيل تقصف قاعدة سورية

تضاربت مواقف تركيا وروسيا حول دعوة الولايات المتحدة لمفاوضات أستانة حول الأزمة السورية بعدما أعلن الكرملين تعذر اتخاذ موقف من دعوة واشنطن إلى المحادثات التي تتزامن مع تنصيب دونالد رئيسا.

وكانت أنقرة تحدثت في وقت سابق عن اتفاق مع موسكو على دعوة واشنطن إلى محادثات أستانة المقررة في 23 يناير،

الى ذلك هزت سلسلة انفجارات قاعدة المزة العسكرية في ضاحية دمشق ليل الخميس الجمعة، قال المرصد السوري لحقوق الانسان إنها استهدفت مستودعات ذخيرة.

واتهم النظام السوري الجمعة إسرائيل بقصف قاعدة المزة العسكرية قرب دمشق، محذرا إياها من "تداعيات هذا الاعتداء السافر".

وقال المصدر ان الصواريخ انطلقت من طائرة من شمال بحيرة طبريا (الجولان المحتل) و"سقطت في محيط مطار المزة ما أدى إلى نشوب حريق في المكان".

وكانت تلك المرة الثانية خلال ثمانية أيام التي تضرب فيها إسرائيل مواقع بالقرب من دمشق من دون أن تتضح أهدافها تماما.

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