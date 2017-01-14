حظك اليوم برج الدلو السبت 14/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يوم مثالى للرياضيين وتتوصل لقرار على الصعيد العاطفى

نقدم لمولود برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الذى يتميز بالذكاء الاجتماعى الشديد والقدرة على تحقيق الأهداف والطموحات ويحب العمل وفق خطة محددة ولا يترك حياته لتتسم بالعشوائية.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى:

من المحتمل أن تتورط فى نفقات كبيرة اليوم لإنقاذ مشاكل كبيرة فى العمل، ورغم أنها نفقات كبيرة إلا أنها ستكون خطوة حكيمة جدًا حيث تتجنب الكثير من التكاليف الباهظة بهذه الأموال، فهون على نفسك ولا تشعر بالانزعاج.

برج الدلو على الصعيد العاطفى:

تشعر بالقلق تجاه شريك حياتك ووضع العلاقة العاطفية بينكما، ولكن الأمور ستصبح أكثر وضوحًا من اليوم وهناك عدد من الإجراءات والسمات الشخصية التى لا يمكن تفسيرها والتى حدثت فى وقت سابق تعرف تفسيرها بوضوح اليوم وهو ما يساعدك على اتخاذ قرار منطقى بشأن العلاقة.

برج الدلو على الصعيد الصحى:

من المحتمل أن تكون فى ذروة صحتك اليوم، واليوم ملىء بالحظ بالنسبة للرياضيين الذين يمارسون رياضات تنافسية، حيث من المتوقع أن تساعدهم حالتهم الصحية على تحقيق درجة عالية من النجاح وستشعر بطفرة مذهلة من الطاقة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

تتلقى الكثير من المعلومات الخاطئة اليوم لذلك من الأفضل أن تعتمد على الحكم الخاص والمنطق بدلاً من الاستماع والتأثر بالأخرين وحاول أن تعثر على الحقيقة بطريقتك الخاصة ومن المحتمل أن تصل إلى أفضل قرار.