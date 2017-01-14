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حظك اليوم برج القوس ليوم السبت 14/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يوم رائع بوجه عام

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حظك اليوم برج القوس ليوم السبت 14/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يوم رائع بوجه عام حظك اليوم برج القوس ليوم السبت 14/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يوم رائع بوجه عام

>كتبت أسماء زيدان

عاشق للحرية وخفيف الظل وصادق وكريم، إنه برج القوس أحد الأبراج النارية، ويقدم "اليوم السابع" لمواليد برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى .

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى:

توقع عدد من النجاحات الكبرى والصغرى فى مجال عملك، وقد تحصل على بعض النفقات مقابل خدمة مقدمة، كما أن مكافأة غير متوقعة فى طريقها إليك، وتذكر أن عملك قد يكون مطمعة للأخرين من العاطلين .

 

القوس على الصعيد العاطفى:

اليوم أفضل مفاجأة من شريك حياتك فقد تتلقى هدية رومانسية، فحاول إظهار التقدير لشريك حياتك لأن تجاهل شريك حياتك اليوم قد يؤدى إلى التوتر فى العلاقة .

القوس على الصعيد الصحى:

ينبغى إعادة النظر فى الوضع الغذائى مرة أخرى، حتى لا تكن عرضة لحساسية نتيجة لاستهلاك بعض الأطعمة، ابذل المزيد من الجهد .

 

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة:

اليوم مثالى لإعادة تقييم الوضع الحالى لحياتك وتحديد أولويات المشاريع الخاصة بك، فلا تتكاسل حتى لا تتراكم عليك الأعمال، ويساعدك على ذلك طفرة مذهلة من الطاقة التى تعينك على تنظيم المشاريع فهذا أفضل وقت لتجاهل كل ما هو غير مفيد.


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مصر 365

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