حظك اليوم برج العقرب السبت 14/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. قرار حاسم فى علاقة حب قديمة ستتخذه اليوم

الكثير من التفكير فى أدق التفاصيل يسبب لأبناء هذا البرج الكثير من القلق، هم أكثر ميلاً للاكتئاب، خاصة فى فصل الشتاء الذى يمثل بالنسبة إليهم موسم مثالى للعزلة واسترجاع الذكريات المؤلمة، "اليوم السابع" يقدم توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى

يجب عليك مواجهة نفسك بالحقيقة، أنت تتجاهل العمل منذ فترة لا بأس بها، سيواجهك مديرك اليوم بهذه الحقيقة التى تخفيها منذ فترة، ستجد نفسك مضطر لصحوة واجبة لتعود مرة أخرى لنشاطك المعهود فى العمل.

حظك اليوم على الصعيد العاطفى

عدت مرة أخرى لعلاقة حب قديمة، زادت من اكتئابك الشتوى، تمر بحالة من اليأس فى إصلاح الأمور مع حبيبك القديم، ستأخذ اليوم قراراً حاسماً فى العلاقة التى نالت من مشاعرك بما لم يعد يقبل الاستمرار.

حظك اليوم على الصعيد الصحى

لا تكترث على الإطلاق بصحتك التى يفسدها السهر، توقف عن السهر فأنت بحاجة لضبط مواعيد يومك، ستضطرك مشاغلك القادمة بالعمل لضبط جدول نومك واستيقاظك لأنك بحاجة للنظام فى الفترة القادمة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب فى الفترة القادمة

تمر الآن بحالة الاكتئاب الشتوى التى يعيشها العقرب كل عام، تخلص من طاقتك السلبية لأنها ستقضى عليك قريباً، أنت لست بحاجة للمزيد من التقوقع داخل عباءتك الشتوية التى تبقيك منعزلاً عن الصخب، اخرج للحياة لأنها فى انتظارك.