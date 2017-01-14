حظك اليوم برج العذراء السبت 14/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حاول أن تتحلى بالصبر وتتحكم فى مشاعرك

نقدم لمولود برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الذى يتميز مواليده بالجاذبية الشديدة والقدرة على الحكم على الأمور بوضوح، كما أن حدسهم دائمًا ما يكون صائبًا ولكن يعيبهم الحساسية الشديدة.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى:

الأوضاع فى مكان العمل تكون جيدة اليوم وستتمكن من إنجاز جميع أهدافك فى الوقت المحدد ولكن المسائل التجارية ستحتاج فيها لاستشارة متخصصين فى القانون خاصة قبل توقيع أى اتفاق فهناك احتمالات للتعرض للاحتيال.

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

الوقت ليس مواتيًا جدًا للملاحقات الرومانسية والعلاقات فحاول أن تتحكم فى مشاعرك وأن تكون صبورًا ومتسامحًا مع نفسك وفى الوقت نفسه تكون صارمًا معها كى لا تنجرف فى علاقة لن تكون جيدة بالنسبة لك.

برج العذراء على الصعيد الصحى:

مواقع الكواكب تشير إلى أن صحتك النفسية ستكون مصدر قلق كبير بالنسبة لك اليوم وهو ما يجعلك تتصرف بشكل غريب بعض الشىء وحان الوقت لاستشارة الطبيب المعالج لك والحصول على المساعدة منه.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

رأيت الكثير من الفوضى والارتباك من حولك، ولكنها مجرد سحابة وستمر سريعًا وستتمكن من استعادة هدوء حياتك والنظام فيها فقط خذ وقتك وفكر على مهل فى الأمور التى تحتاج إلى ترتيب وتنظيم وكن هادئًا لأن فقدان الأعصاب يجعل الأمور تتطور للأسوأ.