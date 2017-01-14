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حظك اليوم برج السرطان ليوم السبت 14/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مفاجآت سارة تنتظرك فى العمل الفترة القادمة

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حظك اليوم برج السرطان ليوم السبت 14/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مفاجآت سارة تنتظرك فى العمل الفترة القادمة حظك اليوم برج السرطان ليوم السبت 14/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مفاجآت سارة تنتظرك فى العمل الفترة القادمة

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لا يقبل بالغوص طويلاً فى بئر الطاقة السلبية العميق المظلم، شخصيته المرحة لا تتقبل الكثير من الضيق لفترات طويلة، وهو ما يجعله دائماً أكثر ميلاً للتفاؤل، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لحظك اليوم مواليد على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

 

برج السرطان على الصعيد المهنى

مفاجآت سارة فى انتظارك الفترة القادمة فيما يتعلق بالعمل، تمر بحالة من التوتر بعد تحقيقك لسلسلة من النجاحات التى أثارت حولك الحقد والغيرة من الزملاء، ستستمر فترة التوتر حتى تنكشف أمامك بعض نوايا الأخرين السيئة بوضوح، وستعيش من بعدها حالة من الاستقرار بعد أن تواجهك مفاجآت سارة ستعلى من شأن اجتهادك.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفى

عشت حالة من التردد الفترة الأخيرة فيما يتعلق باختيارك لشريك حياتك، تفضل الاحتفاظ بنفسك بمنأى عن الحب لفترة طويلة، ولكنها لن تستمر طويلاً لأنك ستحسم أمرك بشأن الشخص الذى يثير إعجابك، أو سيصارحك هو بحقيقة مشاعره.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد الصحى

انشغلت طويلاً الفترة الماضية عن الاهتمام بصحتك نظراً لكثرة ساعات عملك، ستمر بفترة أكثر استقراراً على الصعيد الصحى، تحتاج لأن تتمتع بقسط كافِ من النوم للتخلص من الإجهاد.

 

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان الفترة القادمة

على الرغم مما تحققه من إنجازات فى عملك وحياتك الخاصة، إلا أنك تشعر بحالة من عدم الرضا دائماً عن نفسك، فترة من التخبط بين القرارات هى ما تعيشها حالياً، ستنتهى هذه الفترة قريباً، وستعيش حالة أكثر رضا واستقراراً، وستحسم بعض الأمور المهمة فى حياتك.


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مصر 365

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