حظك اليوم برج الميزان السبت 14/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتعامل بتحفز مع شريك حياتك

نقدم لمولود برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الذى يتميز بالعقلانية الشديدة والصراحة والوضوح ولكن تعيبه المزاجية الشديدة وعدم القدرة على إخفاء مشاعره.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى:

تحاول هذه الأيام أن تركز بشكل كامل على عملك خاصة أن مزاجك سيئ ويؤثر كثيرًا على إنتاجيتك فى العمل ولكن مع إنجاز أول مهمة فى العمل ستندمج بشكل كبير وتتمكن من تحقيق المزيد من الإنجازات فى عملك.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

تأخذ موقفًا دفاعيًا يكاد يكون عدوانيًا اليوم تجاه شريك حياتك، وهذا التحفز معه سببه معلومات خاطئة وصلت لك عنه، فحاول أن تتوثق من معلوماتك وتتحدث معه بشفافية كى تتمتعا بعلاقة مرضية معًا، وتتمتع قبل كل شىء بثقة كبيرة فى النفس.

برج الميزان على الصعيد الصحى:

تكتشف الكثير من الكنوز فى ما يتعلق بالعلاجات البديلة اليوم، وتتحسن صحتك أخيرًا بعد أن حاولت كثيرًا وجربت الكثير من العلاجات الكيمائية التى لم تحقق نتائج مرضية بالنسبة لك.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

أنت كامل الحماس لتغيير الأشياء والأوضاع من حولك ولكنك بحاجة لتفكير هادئ بشأن ما أنت بصدد تغييره وهل تحتاج لتغييره فعلاً أم أن بعض الأشياء تسير فى نصابها الصحيح بالفعل.