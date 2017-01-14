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حظك اليوم برج الحوت السبت 14/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. فترة من الحماس فى عملك فى انتظارك

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حظك اليوم برج الحوت السبت 14/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. فترة من الحماس فى عملك فى انتظارك حظك اليوم برج الحوت السبت 14/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. فترة من الحماس فى عملك فى انتظارك

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يغرق فى مشاكله فينعزل عن الأخرين، تسيطر عليه الهواجس دائماً ويميل إلى تصديق محاولات الأخرين لإضعاف عزيمته، نفسه تواقة للحب دائماً، مرهف المشاعر فيصطدم دائماً بسلوكيات الأخرين التى يعتبرها أكثر قسوة مما يحتمل، "اليوم السابع" بقدم توقعات علماء الفلك لمواليد .

 

برج الحوت على الصعيد المهنى

تنكشف أمامك اليوم الكثير من مؤامرات زملائك فى العمل، ستسقط المؤامرة من تلقاء نفسها اليوم دون أن تبذل جهداً، تواجهك الفترة القادمة الكثير من التحديات لإثبات ذاتك فى العمل من جديد بعد الوقوع فى شرك الفتن والغيرة، وتنتظرك فترة طويلة من الحماس الذى تقاوم به يأس الحوت المستمر.

 

حظك اليوم على الصعيد العاطفى:

أنت الآن فى العلاقة الخاطئة، تنتظرك اليوم فرصة ذهبية لاتخاذ قرار حاسم فى حبيب لا يشعر بتقلبات مزاجك ويشعرك بعدم الثقة فى نفسك وهو ما لا تحتاجه حالياً، توقف عن التمسك بعلاقات فاشلة، واقتنص فرصة الحسم التى تنتظرك خلال ساعات.

 

حظك اليوم على الصعيد الصحى

تشعر ببعض الآلام المختلفة منذ فترة، وتتعامل معها باستراتيجية الحوت المعروفة فى الهروب، توقف عن الهروب مما تشعر به من وعكات صحية، واذهب للطبيب فوراً فأنت بحاجة للكثير من الرعاية الطبية.

 

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت فى الفترة القادمة

فترة طويلة قضيتها فى تحمل الضربات النفسية المؤلمة، تواجهك أزمات نفسية طاحنة من شأنها الإيقاع بنفسية الحوت المرهفة، ستستمر فى التخبط على المستوى النفسى خلال الفترة القادمة، ولكنك ستظهر الكثير من المقاومة حتى الخروج من هذه الحالة.


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مصر 365

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