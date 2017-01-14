حظك اليوم برج الأسد ليوم السبت 14/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. استمع لمشورة المقربين فيما يتعلق بعملك

كتبت أسماء زيدان

اجتماعى وشجاع وشهم، ويمتاز بالعظمة، إنه برج الأسد أحد الأبراج النارية، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى :

إذا كنت تسعى للتشاور بشأن مهنة فأنت تستفيد من مشورة شخص قريب منك فمن الممكن أن تقوم بتبديل وظيفتك.

الأسد على الصعيد العاطفى :

العديد من الأحداث قد تحدث لتؤثر على حياتك العاطفية فاليوم يمثل نقطة تحول فى العلاقة الخاصة، ومن الضرورى تحقيق التوازن بين الرغبات واحترام الذات عند التعامل مع شريك الحياة .

الأسد على الصعيد الصحى :

كنت تعانى من تعكر المزاج نتيجة لمشاكل فى المعدة، وعليك أن تدرك أن التناول العشوائى للأطعمة جزء رئيسى من المشكلة، فأنت بحاجة لنظام ولكن الشعور بالإجهاد يجعلك تجد الصعوبة فى القيام بذلك، وقد تتلقى الدعم من أحدهم فيما يتعلق بتلك القضية .

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة:

ستنجح فى لفت الأنظار، فالبعض سينبهر بقدرتك الفطرية التى يفتقرون إليها، وبالتالى سيكون هذا محل غيرة لهم منك، وعندما تجد الوقت حاول التفكير فى الماضى والحاضر فقد تجد حلولا للعديد من المشاكل الخاصة بك.