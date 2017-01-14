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حظك اليوم برج الحمل ليوم السبت 14/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اليوم يوم حظك

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حظك اليوم برج الحمل ليوم السبت 14/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اليوم يوم حظك حظك اليوم برج الحمل ليوم السبت 14/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اليوم يوم حظك

>كتبت أسماء زيدان

قيادى يحب المغامرة، غيور ولكنه صاحب نفس طويل، إنه برج الحمل أحد الأبراج النارية، ويقدم "اليوم السابع" لمواليد برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والاجتماعى .

 

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى :

اليوم بمثابة يوم حظك، فقد تكون على رأس القائمة فى أى اجتماع أو تفاوض، وقد تحصل على صفقة جيدة إذا كنت تخطط لذلك.

 

الحمل على الصعيد العاطفى:

من الضرورى أن تحافظ على الأنا الخاصة بك جانبًا إذا كنت تريد بناء علاقة واعدة جدًا، حتى لا يسبب ذلك لك العديد من المشاكل العائلية، وحاول حل الأمور أولا بأول حتى لا تتطور.

 

الحمل على الصعيد الصحى:

قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات تأديبية قوية لتدريب عقلك على الأطعمة الصحية فقط، وكذلك جسمك لممارسة الرياضة فى بداية كل يوم، وهذه المغامرة ستكون ناجحة فى حياتك .

 

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة:

أنت فى حاجة ماسة إلى تحقيق التوازن بين الواقع ورؤيتك الخاصة، وعليك أن تفهم العقبات الفعلية التى من الممكن أن تواجهها، فخططك الخاصة قد تتعارض مع شخص آخر .


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مصر 365

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