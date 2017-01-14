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حظك اليوم برج الجدى السبت 14/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى .. حالة من التوتر مع شريك الحياة ستنتهى اليوم

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حظك اليوم برج الجدى السبت 14/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى .. حالة من التوتر مع شريك الحياة ستنتهى اليوم حظك اليوم برج الجدى السبت 14/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى .. حالة من التوتر مع شريك الحياة ستنتهى اليوم

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العناد صفة يشعر بها جيداً كل من يتعامل مع أبناء برج الجدى، لا يتمكن أحياناً من السيطرة على حدة انفعاله، وهو ما يسبب له الكثير من المشاكل، "اليوم السابع" يقدم توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

 

لبرج الجدى على الصعيد المهنى ..

 

تمر بفترة من الخمول فيما يتعلق بعملك فى الفترة الأخيرة، تشعر بعدم جدوى العمل، وتحتاج لإجازة طويلة، ستنتهى هذه الحالة قريباً، واليوم تحقق إنجازات لم تصل إليها منذ أسابيع طويلة، انتظر حالة من النشاط فى عملك قريباً.

 

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

 

علاقتك مشتعلة بشريك حياتك منذ فترة ليست بالقصيرة، اليوم ستنتهى الخلافات بنتائج إيجابية، التزم الهدوء، وحاول النزول عن برج عنادك العالى لتمر المشكلة بسلام.

 

حظك اليوم على الصعيد الطبى ..

 

توترك يدفعك لتناول كميات كبيرة من الطعام مما تسبب لك فى وعكات صحية عابرة الفترة الماضية، ستهدأ فى الفترة القادمة وتعود لضبط مواعيد وكميات وجباتك الغذائية اليوم.

 

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى فى الفترة القادمة:

 

تحتاج للمزيد من الهدوء فى علاقاتك بالآخرين، قضيت فترة من التوتر فى علاقاتك بمن حولك، ستعود الأمور لطبيعتها الفترة القادمة، وستتحسن علاقاتك بزملاء العمل، وستمر بفترة أكثر هدوءا.


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مصر 365

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