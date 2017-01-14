حظك اليوم برج الجوزاء ليوم السبت 14/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ملكة التأثير على الآخرين قوية لديك اليوم

كتبت أسماء زيدان

ساحر ومضياف ولكنه عصبى ومزدوج الشخصية، إنه برج الجوزاء أحد الأبراج الهوائية، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى .

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى :

قد تذهب للقاء شخص لا يقدم فرصة مهنية مثيرة، ومع ذلك هذا العرض لا يأتى مجانًا، فكنت بحاجة للتفكير طويلًا كما تؤثر على عدد من الأشخاص بالقرب منك، ولكن هذا اليوم ليس هو الأفضل لاتخاذ مثل هذا القرار الحيوى.

الجوزاء على الصعيد العاطفى:

تستطيع إقناع الآخرين بسهولة لسحرك ومحادثاتك المعسولة، كما أن لديك بعض التدخلات الجذابة من الغرباء، ولكن لا تتوقع أن تقودك هذه التدخلات لقيادة أى مكان .

الجوزاء على الصعيد الصحى :

تبدو هادئا ولكن من الداخل بداخلك عواطف متأججة وكذلك جسمك فلديك بعض المشكلات الداخلية وأفضل طريقة لحل تلك المشكلات شرب كمية وفيرة من الماء لتحقيق الاستقرار لجسمك، وإذا لزم الأمر قم بزيارة أقرب طبيب فى أقرب وقت ممكن .

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة :

ستعزز من ثقتك بذاتك، كما أنه من المتوقع أن تحصل على رحلة قصيرة مع أحبائك، وقد يأتى شخص ما لطلب المساعدة منك.