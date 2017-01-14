حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم السبت 14/1/2017 .. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

يقدم "اليوم السابع" حظك اليوم وتوقعات الأبراج لكل الأبراج على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. من المتوقع أن تمر بعض الأبراج بظروف سيئة فى الفترة القادمة، وستتخذ أبراج أخرى قرارات حاسمة على الصعيد العاطفى والمهنى، ونقدم لكم توقعات الأبراج ليوم السبت 14/1/2017 على كل الأصعدة

حظك اليوم برج العقرب السبت 14/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. قرار حاسم فى علاقة حب قديمة ستتخذه اليوم

الكثير من التفكير فى أدق التفاصيل يسبب لأبناء هذا البرج الكثير من القلق، هم أكثر ميلاً للاكتئاب، خاصة فى فصل الشتاء الذى يمثل بالنسبة إليهم موسم مثالى للعزلة واسترجاع الذكريات المؤلمة، "اليوم السابع" يقدم توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى

يجب عليك مواجهة نفسك بالحقيقة، أنت تتجاهل العمل منذ فترة لا بأس بها، سيواجهك مديرك اليوم بهذه الحقيقة التى تخفيها منذ فترة، ستجد نفسك مضطر لصحوة واجبة لتعود مرة أخرى لنشاطك المعهود فى العمل.

حظك اليوم على الصعيد العاطفى

عدت مرة أخرى لعلاقة حب قديمة، زادت من اكتئابك الشتوى، تمر بحالة من اليأس فى إصلاح الأمور مع حبيبك القديم، ستأخذ اليوم قراراً حاسماً فى العلاقة التى نالت من مشاعرك بما لم يعد يقبل الاستمرار.

حظك اليوم على الصعيد الصحى

لا تكترث على الإطلاق بصحتك التى يفسدها السهر، توقف عن السهر فأنت بحاجة لضبط مواعيد يومك، ستضطرك مشاغلك القادمة بالعمل لضبط جدول نومك واستيقاظك لأنك بحاجة للنظام فى الفترة القادمة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب فى الفترة القادمة

تمر الآن بحالة الاكتئاب الشتوى التى يعيشها العقرب كل عام، تخلص من طاقتك السلبية لأنها ستقضى عليك قريباً، أنت لست بحاجة للمزيد من التقوقع داخل عباءتك الشتوية التى تبقيك منعزلاً عن الصخب، اخرج للحياة لأنها فى انتظارك.

حظك اليوم برج السرطان ليوم السبت 14/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مفاجآت سارة تنتظرك فى العمل الفترة القادمة

لا يقبل بالغوص طويلاً فى بئر الطاقة السلبية العميق المظلم، شخصيته المرحة لا تتقبل الكثير من الضيق لفترات طويلة، وهو ما يجعله دائماً أكثر ميلاً للتفاؤل، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لحظك اليوم مواليد برج السرطان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى

مفاجآت سارة فى انتظارك الفترة القادمة فيما يتعلق بالعمل، تمر بحالة من التوتر بعد تحقيقك لسلسلة من النجاحات التى أثارت حولك الحقد والغيرة من الزملاء، ستستمر فترة التوتر حتى تنكشف أمامك بعض نوايا الأخرين السيئة بوضوح، وستعيش من بعدها حالة من الاستقرار بعد أن تواجهك مفاجآت سارة ستعلى من شأن اجتهادك.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفى

عشت حالة من التردد الفترة الأخيرة فيما يتعلق باختيارك لشريك حياتك، تفضل الاحتفاظ بنفسك بمنأى عن الحب لفترة طويلة، ولكنها لن تستمر طويلاً لأنك ستحسم أمرك بشأن الشخص الذى يثير إعجابك، أو سيصارحك هو بحقيقة مشاعره.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد الصحى

انشغلت طويلاً الفترة الماضية عن الاهتمام بصحتك نظراً لكثرة ساعات عملك، ستمر بفترة أكثر استقراراً على الصعيد الصحى، تحتاج لأن تتمتع بقسط كافِ من النوم للتخلص من الإجهاد.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان الفترة القادمة

على الرغم مما تحققه من إنجازات فى عملك وحياتك الخاصة، إلا أنك تشعر بحالة من عدم الرضا دائماً عن نفسك، فترة من التخبط بين القرارات هى ما تعيشها حالياً، ستنتهى هذه الفترة قريباً، وستعيش حالة أكثر رضا واستقراراً، وستحسم بعض الأمور المهمة فى حياتك.

حظك اليوم برج الحوت السبت 14/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. فترة من الحماس فى عملك فى انتظارك

يغرق فى مشاكله فينعزل عن الأخرين، تسيطر عليه الهواجس دائماً ويميل إلى تصديق محاولات الأخرين لإضعاف عزيمته، نفسه تواقة للحب دائماً، مرهف المشاعر فيصطدم دائماً بسلوكيات الأخرين التى يعتبرها أكثر قسوة مما يحتمل، "اليوم السابع" بقدم توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى

تنكشف أمامك اليوم الكثير من مؤامرات زملائك فى العمل، ستسقط المؤامرة من تلقاء نفسها اليوم دون أن تبذل جهداً، تواجهك الفترة القادمة الكثير من التحديات لإثبات ذاتك فى العمل من جديد بعد الوقوع فى شرك الفتن والغيرة، وتنتظرك فترة طويلة من الحماس الذى تقاوم به يأس الحوت المستمر.

حظك اليوم على الصعيد العاطفى:

أنت الآن فى العلاقة الخاطئة، تنتظرك اليوم فرصة ذهبية لاتخاذ قرار حاسم فى حبيب لا يشعر بتقلبات مزاجك ويشعرك بعدم الثقة فى نفسك وهو ما لا تحتاجه حالياً، توقف عن التمسك بعلاقات فاشلة، واقتنص فرصة الحسم التى تنتظرك خلال ساعات.

حظك اليوم على الصعيد الصحى

تشعر ببعض الآلام المختلفة منذ فترة، وتتعامل معها باستراتيجية الحوت المعروفة فى الهروب، توقف عن الهروب مما تشعر به من وعكات صحية، واذهب للطبيب فوراً فأنت بحاجة للكثير من الرعاية الطبية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت فى الفترة القادمة

فترة طويلة قضيتها فى تحمل الضربات النفسية المؤلمة، تواجهك أزمات نفسية طاحنة من شأنها الإيقاع بنفسية الحوت المرهفة، ستستمر فى التخبط على المستوى النفسى خلال الفترة القادمة، ولكنك ستظهر الكثير من المقاومة حتى الخروج من هذه الحالة.

حظك اليوم برج الجدى السبت 14/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى .. حالة من التوتر مع شريك الحياة ستنتهى اليوم

العناد صفة يشعر بها جيداً كل من يتعامل مع أبناء برج الجدى، لا يتمكن أحياناً من السيطرة على حدة انفعاله، وهو ما يسبب له الكثير من المشاكل، "اليوم السابع" يقدم توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

حظك اليوم لبرج الجدى على الصعيد المهنى ..

تمر بفترة من الخمول فيما يتعلق بعملك فى الفترة الأخيرة، تشعر بعدم جدوى العمل، وتحتاج لإجازة طويلة، ستنتهى هذه الحالة قريباً، واليوم تحقق إنجازات لم تصل إليها منذ أسابيع طويلة، انتظر حالة من النشاط فى عملك قريباً.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

علاقتك مشتعلة بشريك حياتك منذ فترة ليست بالقصيرة، اليوم ستنتهى الخلافات بنتائج إيجابية، التزم الهدوء، وحاول النزول عن برج عنادك العالى لتمر المشكلة بسلام.

حظك اليوم على الصعيد الطبى ..

توترك يدفعك لتناول كميات كبيرة من الطعام مما تسبب لك فى وعكات صحية عابرة الفترة الماضية، ستهدأ فى الفترة القادمة وتعود لضبط مواعيد وكميات وجباتك الغذائية اليوم.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى فى الفترة القادمة:

تحتاج للمزيد من الهدوء فى علاقاتك بالآخرين، قضيت فترة من التوتر فى علاقاتك بمن حولك، ستعود الأمور لطبيعتها الفترة القادمة، وستتحسن علاقاتك بزملاء العمل، وستمر بفترة أكثر هدوءا.

حظك اليوم برج الميزان السبت 14/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتعامل بتحفز مع شريك حياتك

نقدم لمولود برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الذى يتميز بالعقلانية الشديدة والصراحة والوضوح ولكن تعيبه المزاجية الشديدة وعدم القدرة على إخفاء مشاعره.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى:

تحاول هذه الأيام أن تركز بشكل كامل على عملك خاصة أن مزاجك سيئ ويؤثر كثيرًا على إنتاجيتك فى العمل ولكن مع إنجاز أول مهمة فى العمل ستندمج بشكل كبير وتتمكن من تحقيق المزيد من الإنجازات فى عملك.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

تأخذ موقفًا دفاعيًا يكاد يكون عدوانيًا اليوم تجاه شريك حياتك، وهذا التحفز معه سببه معلومات خاطئة وصلت لك عنه، فحاول أن تتوثق من معلوماتك وتتحدث معه بشفافية كى تتمتعا بعلاقة مرضية معًا، وتتمتع قبل كل شىء بثقة كبيرة فى النفس.

برج الميزان على الصعيد الصحى:

تكتشف الكثير من الكنوز فى ما يتعلق بالعلاجات البديلة اليوم، وتتحسن صحتك أخيرًا بعد أن حاولت كثيرًا وجربت الكثير من العلاجات الكيمائية التى لم تحقق نتائج مرضية بالنسبة لك.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

أنت كامل الحماس لتغيير الأشياء والأوضاع من حولك ولكنك بحاجة لتفكير هادئ بشأن ما أنت بصدد تغييره وهل تحتاج لتغييره فعلاً أم أن بعض الأشياء تسير فى نصابها الصحيح بالفعل.

حظك اليوم برج الثور السبت 14/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مشاكل صغيرة فى العمل تحتاج للكثير من الصبر

نقدم لمولود برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الذى يشتهر أبنائه بالعناد والمثابرة الكبيرين والقدرة على تحقيق الأهداف، مهما بدت بعيدة بالإضافة إلى الذكاء وحب القيادة.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى:

هناك عدد من المشاكل الصغيرة التى قد تنشأ فى العمل اليوم وتمنعك من القيام بعملك فى سلام وأنت بحاجة إلى جرعة كبيرة من الصبر اليوم، وخاصة حين يتعلق الأمر بالتعامل مع المرؤوس ولا تستسلم لمزاجك وتعامل بذكاء كى لا تؤثر على الروح المعنوية للمجموعة بأكملها.

برج الثور على الصعيد العاطفى:

تشعر بإعجاب عميق تجاه شخص ما منذ فترة طويلة، ولكنك تتردد بشدة فى مصارحته بمشاعرك، خاصة أنه لا يقدم لك أى اهتمام أو رعاية، والحقيقة أنك تستحق الكثير من الاهتمام وتستحق شخصًا يدرك فعلاً قيمتك.

برج الثور على الصعيد الصحى:

حان الوقت لغرس بعض العادات الصحية فى روتينك اليومى، وأن تتشبث بهذه العادات لأكثر من شهر على الأقل وأن تواظب عليها فى حال أثبتت نجاحها، ويمكنك البدء بعادات بسيطة كزيادة شرب الماء كل يوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

الناس تقبل بشكل كبير على الأفكار الساحرة الخاصة بك فى هذه المرحلة من الزمن، ويجب أن تحافظ على موقفك هذا وأن تسيطر على الموقف وتكسب أراضٍ جديدة خاصة فى ما يتعلق بالعمل، وحاول أن تتعامل مع المشكلات الصغيرة قبل أن تصبح أكثر تعقيدًا.

حظك اليوم برج الدلو السبت 14/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يوم مثالى للرياضيين وتتوصل لقرار على الصعيد العاطفى

نقدم لمولود برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الذى يتميز بالذكاء الاجتماعى الشديد والقدرة على تحقيق الأهداف والطموحات ويحب العمل وفق خطة محددة ولا يترك حياته لتتسم بالعشوائية.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى:

من المحتمل أن تتورط فى نفقات كبيرة اليوم لإنقاذ مشاكل كبيرة فى العمل، ورغم أنها نفقات كبيرة إلا أنها ستكون خطوة حكيمة جدًا حيث تتجنب الكثير من التكاليف الباهظة بهذه الأموال، فهون على نفسك ولا تشعر بالانزعاج.

برج الدلو على الصعيد العاطفى:

تشعر بالقلق تجاه شريك حياتك ووضع العلاقة العاطفية بينكما، ولكن الأمور ستصبح أكثر وضوحًا من اليوم وهناك عدد من الإجراءات والسمات الشخصية التى لا يمكن تفسيرها والتى حدثت فى وقت سابق تعرف تفسيرها بوضوح اليوم وهو ما يساعدك على اتخاذ قرار منطقى بشأن العلاقة.

برج الدلو على الصعيد الصحى:

من المحتمل أن تكون فى ذروة صحتك اليوم، واليوم ملىء بالحظ بالنسبة للرياضيين الذين يمارسون رياضات تنافسية، حيث من المتوقع أن تساعدهم حالتهم الصحية على تحقيق درجة عالية من النجاح وستشعر بطفرة مذهلة من الطاقة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

تتلقى الكثير من المعلومات الخاطئة اليوم لذلك من الأفضل أن تعتمد على الحكم الخاص والمنطق بدلاً من الاستماع والتأثر بالأخرين وحاول أن تعثر على الحقيقة بطريقتك الخاصة ومن المحتمل أن تصل إلى أفضل قرار.

حظك اليوم برج العذراء السبت 14/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حاول أن تتحلى بالصبر وتتحكم فى مشاعرك

نقدم لمولود برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الذى يتميز مواليده بالجاذبية الشديدة والقدرة على الحكم على الأمور بوضوح، كما أن حدسهم دائمًا ما يكون صائبًا ولكن يعيبهم الحساسية الشديدة.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى:

الأوضاع فى مكان العمل تكون جيدة اليوم وستتمكن من إنجاز جميع أهدافك فى الوقت المحدد ولكن المسائل التجارية ستحتاج فيها لاستشارة متخصصين فى القانون خاصة قبل توقيع أى اتفاق فهناك احتمالات للتعرض للاحتيال.

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

الوقت ليس مواتيًا جدًا للملاحقات الرومانسية والعلاقات فحاول أن تتحكم فى مشاعرك وأن تكون صبورًا ومتسامحًا مع نفسك وفى الوقت نفسه تكون صارمًا معها كى لا تنجرف فى علاقة لن تكون جيدة بالنسبة لك.

برج العذراء على الصعيد الصحى:

مواقع الكواكب تشير إلى أن صحتك النفسية ستكون مصدر قلق كبير بالنسبة لك اليوم وهو ما يجعلك تتصرف بشكل غريب بعض الشىء وحان الوقت لاستشارة الطبيب المعالج لك والحصول على المساعدة منه.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

رأيت الكثير من الفوضى والارتباك من حولك، ولكنها مجرد سحابة وستمر سريعًا وستتمكن من استعادة هدوء حياتك والنظام فيها فقط خذ وقتك وفكر على مهل فى الأمور التى تحتاج إلى ترتيب وتنظيم وكن هادئًا لأن فقدان الأعصاب يجعل الأمور تتطور للأسوأ.

حظك اليوم برج الأسد ليوم السبت 14

/1 /2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. استمع لمشورة المقربين فيما يتعلق بعملك

اجتماعى وشجاع وشهم، ويمتاز بالعظمة، إنه برج الأسد أحد الأبراج النارية، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى :

إذا كنت تسعى للتشاور بشأن مهنة فأنت تستفيد من مشورة شخص قريب منك فمن الممكن أن تقوم بتبديل وظيفتك.

الأسد على الصعيد العاطفى :

العديد من الأحداث قد تحدث لتؤثر على حياتك العاطفية فاليوم يمثل نقطة تحول فى العلاقة الخاصة، ومن الضرورى تحقيق التوازن بين الرغبات واحترام الذات عند التعامل مع شريك الحياة .

الأسد على الصعيد الصحى :

كنت تعانى من تعكر المزاج نتيجة لمشاكل فى المعدة، وعليك أن تدرك أن التناول العشوائى للأطعمة جزء رئيسى من المشكلة، فأنت بحاجة لنظام ولكن الشعور بالإجهاد يجعلك تجد الصعوبة فى القيام بذلك، وقد تتلقى الدعم من أحدهم فيما يتعلق بتلك القضية .

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة:

ستنجح فى لفت الأنظار، فالبعض سينبهر بقدرتك الفطرية التى يفتقرون إليها، وبالتالى سيكون هذا محل غيرة لهم منك، وعندما تجد الوقت حاول التفكير فى الماضى والحاضر فقد تجد حلولا للعديد من المشاكل الخاصة بك.

حظك اليوم برج الحمل ليوم السبت 14

/1 /2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اليوم يوم حظك

قيادى يحب المغامرة، غيور ولكنه صاحب نفس طويل، إنه برج الحمل أحد الأبراج النارية، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والاجتماعى .

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى :

اليوم بمثابة يوم حظك، فقد تكون على رأس القائمة فى أى اجتماع أو تفاوض، وقد تحصل على صفقة جيدة إذا كنت تخطط لذلك.

الحمل على الصعيد العاطفى:

من الضرورى أن تحافظ على الأنا الخاصة بك جانبًا إذا كنت تريد بناء علاقة واعدة جدًا، حتى لا يسبب ذلك لك العديد من المشاكل العائلية، وحاول حل الأمور أولا بأول حتى لا تتطور.

الحمل على الصعيد الصحى:

قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات تأديبية قوية لتدريب عقلك على الأطعمة الصحية فقط، وكذلك جسمك لممارسة الرياضة فى بداية كل يوم، وهذه المغامرة ستكون ناجحة فى حياتك .

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة:

أنت فى حاجة ماسة إلى تحقيق التوازن بين الواقع ورؤيتك الخاصة، وعليك أن تفهم العقبات الفعلية التى من الممكن أن تواجهها، فخططك الخاصة قد تتعارض مع شخص آخر .

حظك اليوم برج القوس ليوم السبت 14

/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يوم رائع بوجه عام

عاشق للحرية وخفيف الظل وصادق وكريم، إنه برج القوس أحد الأبراج النارية، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى .

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى:

توقع عدد من النجاحات الكبرى والصغرى فى مجال عملك، وقد تحصل على بعض النفقات مقابل خدمة مقدمة، كما أن مكافأة غير متوقعة فى طريقها إليك، وتذكر أن عملك قد يكون مطمعة للأخرين من العاطلين .

القوس على الصعيد العاطفى:

اليوم أفضل مفاجأة من شريك حياتك فقد تتلقى هدية رومانسية، فحاول إظهار التقدير لشريك حياتك لأن تجاهل شريك حياتك اليوم قد يؤدى إلى التوتر فى العلاقة .

القوس على الصعيد الصحى:

ينبغى إعادة النظر فى الوضع الغذائى مرة أخرى، حتى لا تكن عرضة لحساسية نتيجة لاستهلاك بعض الأطعمة، ابذل المزيد من الجهد .

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة:

اليوم مثالى لإعادة تقييم الوضع الحالى لحياتك وتحديد أولويات المشاريع الخاصة بك، فلا تتكاسل حتى لا تتراكم عليك الأعمال، ويساعدك على ذلك طفرة مذهلة من الطاقة التى تعينك على تنظيم المشاريع فهذا أفضل وقت لتجاهل كل ما هو غير مفيد.

حظك اليوم برج الجوزاء ليوم السبت 14

/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ملكة التأثير على الآخرين قوية لديك اليوم

ساحر ومضياف ولكنه عصبى ومزدوج الشخصية، إنه برج الجوزاء أحد الأبراج الهوائية، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى .

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى :

قد تذهب للقاء شخص لا يقدم فرصة مهنية مثيرة، ومع ذلك هذا العرض لا يأتى مجانًا، فكنت بحاجة للتفكير طويلًا كما تؤثر على عدد من الأشخاص بالقرب منك، ولكن هذا اليوم ليس هو الأفضل لاتخاذ مثل هذا القرار الحيوى.

الجوزاء على الصعيد العاطفى:

تستطيع إقناع الآخرين بسهولة لسحرك ومحادثاتك المعسولة، كما أن لديك بعض التدخلات الجذابة من الغرباء، ولكن لا تتوقع أن تقودك هذه التدخلات لقيادة أى مكان .

الجوزاء على الصعيد الصحى :

تبدو هادئا ولكن من الداخل بداخلك عواطف متأججة وكذلك جسمك فلديك بعض المشكلات الداخلية وأفضل طريقة لحل تلك المشكلات شرب كمية وفيرة من الماء لتحقيق الاستقرار لجسمك، وإذا لزم الأمر قم بزيارة أقرب طبيب فى أقرب وقت ممكن .

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة :

ستعزز من ثقتك بذاتك، كما أنه من المتوقع أن تحصل على رحلة قصيرة مع أحبائك، وقد يأتى شخص ما لطلب المساعدة منك.