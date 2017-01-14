أخبار عاجلة

محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 5 من تجار مخدرات بحوزتهم هيروين وأقراص مخدرة بالإسماعيلية

Google+ Print
ضبط 5 من تجار مخدرات بحوزتهم هيروين وأقراص مخدرة بالإسماعيلية ضبط 5 من تجار مخدرات بحوزتهم هيروين وأقراص مخدرة بالإسماعيلية

>الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام  والمراكز، من القبض على 5 من تجار المخدرات بحوزتهم كميات من الهيروين والأقراص المخدرة والبانجو والحشيش بقصد الاتجار.

كان  اللواء عصام سعد، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء إبراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية، بالقبض على كل من المتهم "مؤمن .ا .م " 25 سنة عامل بحوزته (10) لفافات من جوهر الهيروين المخدر تزن حوالى (35 جرام)  و1150 جنيها، هاتف خلوى، والمتهم "أحمد .م .ح" 17 سنة عامل   وبحوزته ـ7 لفافات من نبات البانجو المخدر تزن حوالى ( 1 كيلو جرام) مبلغ مالى 30 جنيها وهاتف خلوى، والمتهم "حماده .م .ز" 30 سنة عامل أثناء استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدينة وبحوزته 10 قطع من مخدرالحشيش تزن حوالى "100 جرام" ومبلغ مالى 30 جنيها وهاتف خلوى،  والمتهم "هشام .م .ا"  28 سنة عامل، بحوزته 80 قرص مخدر أثناء ستقلاله سيارة ملاكى، وسلاح أبيض مطواه، هاتف خلوى، والمتهم"محمود .ج. م"  24 سنة عامل مقيم دائرة قسم ثان بحوزته 53 قرصا مخدرا ومبلغ مالى 225 جنيها، هاتف خلوى.

 أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والمركبات لنقل وترويج المواد المخدرة، و الهواتف الخلوية لتسهيل الإتصال بعملائهم من متعاطى ومروجى المواد المخدرة، تحررت لهم المحاضر اللازمة واخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365