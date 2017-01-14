ضبط 5 من تجار مخدرات بحوزتهم هيروين وأقراص مخدرة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام والمراكز، من القبض على 5 من تجار المخدرات بحوزتهم كميات من الهيروين والأقراص المخدرة والبانجو والحشيش بقصد الاتجار.

كان اللواء عصام سعد، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء إبراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية، بالقبض على كل من المتهم "مؤمن .ا .م " 25 سنة عامل بحوزته (10) لفافات من جوهر الهيروين المخدر تزن حوالى (35 جرام) و1150 جنيها، هاتف خلوى، والمتهم "أحمد .م .ح" 17 سنة عامل وبحوزته ـ7 لفافات من نبات البانجو المخدر تزن حوالى ( 1 كيلو جرام) مبلغ مالى 30 جنيها وهاتف خلوى، والمتهم "حماده .م .ز" 30 سنة عامل أثناء استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدينة وبحوزته 10 قطع من مخدرالحشيش تزن حوالى "100 جرام" ومبلغ مالى 30 جنيها وهاتف خلوى، والمتهم "هشام .م .ا" 28 سنة عامل، بحوزته 80 قرص مخدر أثناء ستقلاله سيارة ملاكى، وسلاح أبيض مطواه، هاتف خلوى، والمتهم"محمود .ج. م" 24 سنة عامل مقيم دائرة قسم ثان بحوزته 53 قرصا مخدرا ومبلغ مالى 225 جنيها، هاتف خلوى.

أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والمركبات لنقل وترويج المواد المخدرة، و الهواتف الخلوية لتسهيل الإتصال بعملائهم من متعاطى ومروجى المواد المخدرة، تحررت لهم المحاضر اللازمة واخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.