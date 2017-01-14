ارتفاع جديد في أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 14/1/2017

سمر العشري

يهتم الكثيرين بمعرفة حركة الأسواق المصرية ومن أهم السلع الحديد والأسمنت والتي تشهد أضطراب في الأسعار حالياً وهذا يرجع إلى الارتفاع المفاجئ في أسعار الدولار منذ أواخر العام الماضي والذي رفع الكثير من أسعار المنتجات، وتعمل الحكومة على ضبط أسعار السوق .

ويحذر خبراء الافتصاد من أرتفاع مواد البناء الحديد والأسمنت والذي سيضر السوق العقاري المصري والذي من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات، كما أن أشتكي في الفترة الأخيرة أصحاب مصانع الحديد والأسمنت من أن هناك حالة من الرقود الذي يسيطر على السوق المصري، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، وهذا بالطبع سيضر العمالة المصرية .

والجدير بالذكر أن أصحاب المصانع والشركات لمواد البناء في مصر تفكر في تسريح بعض العاملين لقلة أنتاج مصانعها من الحديد والأسمنت، كما أن بسبب الركود في حركة الشراء والتي سيطرت على السوق المصري خلال شهر يناير أضطر أصحاب مصانع الحديد والأسمنت بتثبيت أسعار الحديد والأسمنت .

أسعار طن الحديد اليوم السبت :

اسم الشركة يليه سعر الطن :

حديد عز 10400

حديد الدخيلة 10100

حديد بشاي 10380

حديد العتال 10300

حديد عطية 10300

حديد سرحان 10100

حديد الكومي 10100

حديد المصريين 10450

حديد المعادي 10050

حديد العشري 10100

حديد اركو 9550

حديد قوطة 9650

حديد الجيوشي 10100

حديد اكتوبر 9600

حديد بيانكو 9650

حديد المراكبي 10150

أسعار طن الأسمنت اليوم السبت :

اسم الشركة يليه سعر الطن :

اسمنت المسلح 818

اسمنت النصر 790

اسمنت مواد البناء منتج التعمير 773

اسمنت اسيك 788

اسمنت اسيك حورس 773

اسمنت النهضة 738

اسمنت وادى النيل 750

اسمنت لافارج 800

اسمنت ميدكوم اسوان 743

اسمنت العريش 748

اسمنت سيناء 748

اسمنت الشركة القومية

اسمنت ابيض رويال المنيا 713

اسمنت السويس 795

أسمنت بورتلاند طرة

أسمنت بورتلاند تكنو 738

اسمنت حلوان 795

اسمنت شورى 743

مصر بنى سويف 773

السويدى 795

جنوب الوادى 760

بنى سويف منتج تايتان 748

مصر للاسمنت قنا منتج المسلة 748

شبكةعيونالإخبارية

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