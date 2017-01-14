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ارتفاع جديد في أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 14/1/2017

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ارتفاع جديد في أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 14/1/2017 ارتفاع جديد في أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 14/1/2017

يهتم الكثيرين بمعرفة حركة الأسواق المصرية ومن أهم السلع الحديد والأسمنت والتي تشهد أضطراب في الأسعار حالياً وهذا يرجع إلى الارتفاع المفاجئ في الدولار منذ أواخر العام الماضي والذي رفع الكثير من أسعار المنتجات، وتعمل على ضبط أسعار السوق .

ويحذر خبراء الافتصاد من أرتفاع مواد البناء الحديد والأسمنت والذي سيضر السوق العقاري المصري والذي من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات، كما أن أشتكي في الفترة الأخيرة أصحاب مصانع الحديد والأسمنت من أن هناك حالة من الرقود الذي يسيطر على السوق المصري، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، وهذا بالطبع سيضر العمالة المصرية .

والجدير بالذكر أن أصحاب المصانع والشركات لمواد البناء في تفكر في تسريح بعض العاملين لقلة أنتاج مصانعها من الحديد والأسمنت، كما أن بسبب الركود في حركة الشراء والتي سيطرت على السوق المصري خلال شهر يناير أضطر أصحاب مصانع الحديد والأسمنت بتثبيت أسعار الحديد والأسمنت .

أسعار طن الحديد اليوم السبت :

اسم الشركة يليه سعر الطن :

  • حديد عز 10400
  • حديد الدخيلة 10100
  • حديد بشاي 10380
  • حديد العتال 10300
  • حديد عطية 10300
  • حديد سرحان 10100
  • حديد الكومي 10100
  • حديد المصريين 10450
  • حديد المعادي 10050
  • حديد العشري 10100
  • حديد اركو 9550
  • حديد قوطة 9650
  • حديد الجيوشي 10100
  • حديد اكتوبر 9600
  • حديد بيانكو 9650
  • حديد المراكبي 10150

أسعار طن الأسمنت اليوم السبت :

اسم الشركة يليه سعر الطن :

  • اسمنت المسلح 818
  • اسمنت النصر 790
  • اسمنت مواد البناء منتج التعمير 773
  • اسمنت اسيك 788
  • اسمنت اسيك حورس 773
  • اسمنت النهضة 738
  • اسمنت وادى النيل 750
  • اسمنت لافارج 800
  • اسمنت ميدكوم اسوان 743
  • اسمنت العريش 748
  • اسمنت سيناء 748
  • اسمنت الشركة القومية
  • اسمنت ابيض رويال المنيا 713
  • اسمنت السويس 795
  • أسمنت بورتلاند طرة
  • أسمنت بورتلاند تكنو 738
  • اسمنت حلوان 795
  • اسمنت شورى 743
  • مصر بنى سويف 773
  • السويدى 795
  • جنوب الوادى 760
  • بنى سويف منتج تايتان 748
  • مصر للاسمنت قنا منتج المسلة 748

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