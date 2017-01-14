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ارتفاع سعر الريال اليوم السبت 14/1/2017

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ارتفاع سعر الريال اليوم السبت 14/1/2017 ارتفاع سعر الريال اليوم السبت 14/1/2017

وصلت الريال السعودي في البنوك إلى منحنى تصاعدي، وسجل البنك الأهلي الكويتي، أفضل سعر لشراء الريال من بين البنوك، حيث يشتري الريال السعودي مقابل 5.01 جنيه، بينما يبيع الورقة مقابل 5.02 جنيه، وفيما يلي قائمة أسعار الريال في البنوك كاملة .

سعر الريال اليوم  السبت :

البنك يليه سعر الشراء يتبعه سعر البيع :

البنك الأهلي الكويتي –
5.01 5.02
بنك الإسكندرية
5.00 5.01
المصرف المتحد
5.00 5.04
البنك المركزي المصري
4.98 5.02
مصرف أبوظبي الإسلامي
4.98 5.04
بنك بلوم مصر
4.97 5.00
البنك التجاري الدولي
4.96 5.00
كريدي أجريكول
4.96 5.03
البنك العربى الافريقي الدولى
4.94 5.01
SAIB Bank
4.94 4.99
البنك الأهلى المصري
4.93 4.96
بنك مصر
4.93 4.96
بنك فيصل الاسلامى المصرى
4.92 4.99
بنك القاهرة
4.92 5.02
بنك قناة السويس
4.92 5.01
البنك الأهلي اليوناني
4.91 4.99
بنك مصر إيران للتنمية
4.87 5.05
بنك البركة
4.85 5.09
بنك التعمير والإسكان
4.20 5.14

سعر الريال في السوق السوداء :

وفي السوق السوداء، وصلت أسعار الريال في السوق الموازي إلى 5.25 جنيه للشراء، في مقابل 5.50 جنيه للشراء، ونجح قرار البنك المركزي تعويم الجنيه المصري في الحد من وجود الأسواق السوداء للعملة وشركات الصرافة، بعد صعود الأسعار في البنوك بنسبة كبيرة، مما أدى إلى اختفاء هذه الأسواق المصرفية، واتجاه عام للمواطنين لتغيير العملات من البنك.

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رئيس قسم الأخبار

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