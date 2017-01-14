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ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 14-1-2017

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ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 14-1-2017 ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 14-1-2017

ارتفاع المحلي هذا الأسبوع وهذا بسبب ارتفاع الدولار في اما عن السعر العالمي يوجد انخفاض في بورصة الذهب العالمية لنفس الاسبوع ، وهذا حدث نتيجة اضطرابات وقلق في أسواق البورصة العالمية، عقب إعلان فوز “دونالد ” بالرئاسة الامريكية ، فقد تراجعت مؤشرات البورصة تراجعاً ملحوظ و بالتالي أثر على سعر الذهب المحلي، و يتوقع الخبراء استقرار السوق العالمي وارتفاع السعر المحلي مرة أخرى .

سعر الذهب اليوم السبت :

  • سعر عيار ذهب 14 423 جنية مصري
  • سعر عيار ذهب 18 544 جنية مصري
  • سعر عيار ذهب 21 635 جنية مصري
  • سعر عيار ذهب 22 665جنية مصري
  • سعر عيار ذهب 24 726 جنية مصري
  • سعر الجنية الذهب 5,080 جنية مصري
  • الاوقية 22,570 بالجنية المصري
  • سعر الكيلو للذهب اليوم 725,714 بالجنية المصري

سعر جرام الذهب بالمصنعية في مصر هو مرتبط بسعر الدولار الامريكي امام الجنية المصري ، ولهذا لايوجد استقرار في سعر الذهب ويجد ارتفاع الي اعلي مستوياته الان، نظراً لأرتفاع يوميا أمام العملة المصرية ، و أن عدم أستقرار الدولار عند سعر معين الان يعني ايضاً بالتبعية عدم أستقرار اسعار الذهب في السوق المصري .

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رئيس قسم الأخبار

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