ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 14-1-2017

سمر العشري

ارتفاع سعر الذهب المحلي هذا الأسبوع وهذا بسبب ارتفاع الدولار في مصر اما عن السعر العالمي يوجد انخفاض في بورصة الذهب العالمية لنفس الاسبوع ، وهذا حدث نتيجة اضطرابات وقلق في أسواق البورصة العالمية، عقب إعلان فوز “دونالد ترامب” بالرئاسة الامريكية ، فقد تراجعت مؤشرات البورصة تراجعاً ملحوظ و بالتالي أثر على سعر الذهب المحلي، و يتوقع الخبراء استقرار السوق العالمي وارتفاع السعر المحلي مرة أخرى .

سعر الذهب اليوم السبت :

سعر عيار ذهب 14 423 جنية مصري

سعر عيار ذهب 18 544 جنية مصري

سعر عيار ذهب 21 635 جنية مصري

سعر عيار ذهب 22 665جنية مصري

سعر عيار ذهب 24 726 جنية مصري

سعر الجنية الذهب 5,080 جنية مصري

اسعار الاوقية 22,570 بالجنية المصري

سعر الكيلو للذهب اليوم 725,714 بالجنية المصري

سعر جرام الذهب بالمصنعية في مصر هو مرتبط بسعر الدولار الامريكي امام الجنية المصري ، ولهذا لايوجد استقرار في سعر الذهب ويجد ارتفاع الي اعلي مستوياته الان، نظراً لأرتفاع سعر الدولار يوميا أمام العملة المصرية ، و أن عدم أستقرار الدولار عند سعر معين الان يعني ايضاً بالتبعية عدم أستقرار اسعار الذهب في السوق المصري .

شبكةعيونالإخبارية

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