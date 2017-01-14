ارتفاع جنوني في سعر الدولار اليوم السبت 14-1-2017

سمر العشري

الأسعار المرتفعة للعملات الأجنبية الصعبة في أسواق الصرف تسببت بخلق عديد من المشكلات الاقتصادية في مصر، التي ضربتها أزمات متتالية، حيث أن ارتفاع سعر الدولار وهبوط قيمة الجنيه المصري كبد الحكومة المصرية خسائر مادية فادحة تقدر بمليارات الدولارات، وبناء على ذلك استطاع تجار السوق السوداء معدومي الضمير الذي سيطر عليهم الجشع والطمع من إحداث إرباك وإضرار بمصالح الدولة والمواطنين .

سعر الدولار اليوم السبت :

البنك يليه سعر الشراء يتبعه سعر البيع :

إتش إس بي سي مصر 18.90 19.50

البنك التجاري الدولي 18.65 18.85

البنك العربي اﻷفريقي الدولي 18.80 19.35

البنك المصري الخليجي 18.75 18.95

البنك المصري لتنمية الصادرات 18.90 19.20

البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 18.99 19.25

البنك اﻷهلي المصري 18.65 18.85

البنك اﻷهلي اليوناني 18.75 19.30

المصرف المتحد 19.00 19.40

بنك الإسكندرية 18.80 18.95

بنك البركة مصر 18.89 19.49

بنك التعمير والإسكان 18.90 19.30

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.75 19.10

بنك القاهرة 18.65 18.90

بنك بلوم مصر 18.80 19.10

بنك فيصل الإسلامي المصري 18.90 19.10

بنك قناة السويس 18.75 18.95

بنك مصر 18.65 18.85

بنك مصر إيران للتنمية 18.90 19.30

كريدي أجريكول مصر 18.65 18.85

مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.99 19.30

سعر الدولار اليوم السبت في السوق السوداء :

تسببت السوق الموازية في حدوث عجز ضخم في الموازنة للدولة، فقد شن تجار السوق السوداء حرب طاحنة ضد البنك المركزي حيث قام التجار بمخلافة قوانين وأنظمة التعامل في سوق العملات وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في السوق السوداء لأعلي مستوياته في حدث غير مسبوق، فبعد أن كان سعر الدولار مقابل الجنيه يتراوح من 5 إلي 6 جنيه، وصل إلي 15 جنيه فأكثر بينما كان البنك المركزي يصرف سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك بقيمة 8.88 جنيه عند البيع و8.85 جنيه عند الشراء .

شبكةعيونالإخبارية

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