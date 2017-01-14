الكنيسة: التصميم المتداول لكاتدرائية العاصمة الإدارية مبدئى وليس نهائيًا

كتبت سارة علام

أكد القس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن صورة التصميم الهندسى لكاتدرائية العاصمة الإدارية التى نشرها "اليوم السابع"، هى التصميم المبدئى وليس النهائى لها.

وقال حليم، لـ"اليوم السابع"، إن الصورة الموقعة بيد قداسة البابا تواضروس هى ماكيت كنيسة العاصمة الإدارية وليس كنيسة التجمع الخامس التى تعتزم الكنيسة القبطية بناءها.

كان البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد كتب على صورة الكاتدرائية بخط يده "المسيح يبارك هذا المشروع بهذا التصميم الجميل الذى سيصبح علامة مصرية عصرية شاهدة على عظمة مصر وتاريخها".

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أعلن تبرعه بأول مبلغ لبناء كاتدرائية للأقباط بالعاصمة الإدارية الجديدة فى قداس عيد الميلاد.