رئيس ميناء الإسكندرية: تطبيق النظام الآلى أدى إلى زيادة الإيرادات

الإسكندرية – أسماء على بدر

أكد اللواء بحرى مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن الانتقال من النظام اليدوى إلى النظام الآلى فى منظومة العمل بالميناء أدى إلى ارتفاع إيرادات الميناء وخفض من التلاعب.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يوجد بميناء الدخيلة مركز بيانات فرعى ومركزان خدمة عملاء ومبنان مناطق إلكترونية، كما يبلغ عدد العاملين بالإدارة 597 موظفًا من جميع التخصصات والمؤهلات اللازمة والضرورية لتشغيل الكيان الحيوى، والذى يعمل 24 ساعة 7 أيام فى الأسبوع.

وأشار إلى أنه تم تفعيل المنظومة الآلية للميناء للاستفادة بكامل طاقتها، وتم تطوير العمل لتفعيل التكامل بين مجتمع الميناء، كما أنه تم تفعيل العمل بنظام تبادل الرسائل مع المتعاملين باستقبال رسائل EDI,XML من التوكيلات.