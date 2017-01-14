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محلب ووزير التعليم العالى يطلقان اليوم أكبر مبادرة قومية صحية لأطفال مصر

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محلب ووزير التعليم العالى يطلقان اليوم أكبر مبادرة قومية صحية لأطفال مصر محلب ووزير التعليم العالى يطلقان اليوم أكبر مبادرة قومية صحية لأطفال مصر

>كتب وائل ربيعى

يطلق الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى لأكبر مبادرة قومية صحية للأطفال فى وهى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتقديم خدمة صحية تخصصية لأطفال مصر تحت مسمى "أطفال مصر أمانة".

 

ويحضر مؤتمر إطلاق المبادرة، الذى يعقد اليوم السبت، بديوان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، وعدد من المسئولين ورؤساء الجامعات ومديرى المستشفيات.

 

كان 7 عمداء لكليات الطب ومديرى مستشفيات جامعية على مستوى 7 جامعات مصرية هى "القاهرة وعين شمس وإسكندرية والمنصورة والزقازيق وأسيوط وجنوب الوادى"؛ كلفوا المجلس الأعلى للجامعات للتنسيق ووضع خطة تنفيذية لتقديم خدمات علاج الأطفال التخصصية على مستوى الجمهورية.

 

من جانبه، قال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات لـ"اليوم السابع"، إن مجلس العمداء كلف الدكتور حسام عبد الغفار، أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات للمستشفيات الجامعية بتقديم خطة تنفيذية لتقديم خدمات الأطفال التخصصية على مستوى الجمهورية لإقرارها من قبل المجلس.

 

وأضاف حاتم، أنه تم اختيار الـ7 كليات طب على مستوى الجمهورية بحيث يكون من بينها 2 من الصعيد و2 من وجه بحرى و2 من القاهرة وجامعة الإسكندرية.


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