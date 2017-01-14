"بيطرى الغربية": غلق 570 منشأة وصيدلية بيطرية لإدارتها بدون ترخيص

الغربية – مصطفى عادل

أكد الدكتور حاتم كمال أنور وكيل وزارة الطب البيطرى بالغربية، غلق 570 منشأة وصيدلية وعيادة بيطرية فى مراكز المحافظة، بعد العرض على اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، لإدارتها بدون تراخيص، وذلك فى إطار إحكام الرقابة على الأدوية البيطرية المتداولة فى الأسواق وغلق المحال والصيدليات والعيادات البيطرية العاملة فى مجال الأدوية البيطرية والعلاج دون تراخيص بيطرية.

وأوضح وكيل الوزارة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، شن حملات على هذه المنشآت برئاسة الدكتور عبد الأحد غزال مدير إدارة الخدمات البيطرية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية ومجالس المدن والأحياء، وتبين أنها تدار بدون ترخيص وتم غلقها إداريًا.

وأشار الدكتور حاتم أنور، أن 80%من هذه المنشآت المغلقة قام أصحابها بتقنيين أوضاعها واستصدار التراخيص اللازمة لها، مشيرًا أن محافظ الغربية بصدد إصدار قرارات بغلق 97 منشأة بيطرية أخرى بدون ترخيص خلال الفترة المقبلة، وأن هناك حملات مستمرة على المنشآت والعيادات على مستوى المحافظة لغلق المخالف منها.