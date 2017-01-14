سقوط أخطر تشكيل عصابى مسلح لسرقة السيارات بالبحيرة

البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكن ضباط مباحث البحيرة بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن البحيرة وبرئاسة محمد خريصة مدير المباحث، من ضبط أخطر تشكيل عصابى مسلح لسرقة السيارات بالبحيرة، وإعادتها لمالكيها بأسلوب "الحلوان".

كانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة كفر الدوار برئاسة الرائد محمود هندى رئيس النباحث مفادها قيام كل من " محمد . ع . م " عاطل ، سبق إتهامه فى 16 قضية متنوعة ، سرقة ومخدرات ، كريم . م . إ " عاطل سبق إتهامه فى 3 قضايا ، محمود . م . ا " عاطل وجميعهم يقيمون بمدينة كفر الدوار بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم يتزعمــه الأول تخصص في إرتكاب وقائع سرقات السيارات عن طريق المغافلة و إعادتها لمالكيها بإسلوب الحلوان متخذين من دائرة مدينة كفر الدوار والمدن المجاورة وكذا المحافظات المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ووجه مدير أمن البحيرة اللواء علاء الدين شوقى بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه برئاسة العميد حازم حسن رئيس قسم المباحث الجنائية، والعميد حازم عزت رئيس فرع البحث الجنائى ، والمقدم حازم خيرى وكيل فرع البحث والرائد محمود هندى رئيس مباحث كفر الدوار بإشراف اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، وتم وضع خطة بحث وتحرى شاملة بالاشتراك وضباط فرع الأمن العام بالبحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بأماكن ترددهم أسفرت عن ضبط جميع المتهمين حال إستقلالهم السيارة رقم ب ق ج 8775 ملاكى ماركة شاهين "جارى فحصها" وبحوزة الأول فرد خرطوش وبمواجهتهم أوروا بمجمل اعترافهم وقيامهم بارتكاب 4 وقائع سرقات سيارات .

تم ضبط جميع السيارات بإرشاد المتهمين وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة .