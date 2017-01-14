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السجن 3 سنوات لأمين شرطة ببورسعيد قتل مواطنا بسلاحه الميرى

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السجن 3 سنوات لأمين شرطة ببورسعيد قتل مواطنا بسلاحه الميرى السجن 3 سنوات لأمين شرطة ببورسعيد قتل مواطنا بسلاحه الميرى

>بورسعيد - محمد فرج

قضت محكمة الجنايات الدائرة الثانية ببورسعيد فى القضية رقم 4297 لسنة 2015 جنايات المناخ والمقيدة برقم 788 لسنة 2015 جنايات كلى بورسعيد، بالسجن 3 سنوات على "م ع م" أمين شرطة قتل مواطن بسلاحه الميرى.

بدأت خيوط الجريمة فى 29 /1 / 2014 بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد، عندما قتل "ح.ا" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وتوجه إلى المكان الموجود به المجنى عليه وعندما شاهده أمطره بوابل من الأعيرة النارية من سلاحه الميرى، فأودت بحياته فى الحال متأثرا بطلق نارى بالظهر وآخر بيسار البطن ممـا أدى إلى تهتك بالقلب ونزيف دموى بالصدر وتهتك بالأمعاء.

تم تحرير المحض اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على السلاح الميرى وإخطار النيابة العامة التى أحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها بالسجن 3 سنوات لما أسند إليه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

 

 


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